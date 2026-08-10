Anzeige
Mehr »
Montag, 10.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Wirklich beeindruckende Ergebnisse
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 580884 | ISIN: US16411R2085 | Ticker-Symbol: CHQ1
Tradegate
10.08.26 | 10:31
222,70 Euro
+0,54 % +1,20
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CHENIERE ENERGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHENIERE ENERGY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
221,40223,9010:34
222,70224,8010:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHENIERE ENERGY
CHENIERE ENERGY INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHENIERE ENERGY INC222,70+0,54 %
COHEN & STEERS INC70,50-2,76 %
CORE LABORATORIES INC9,550+2,69 %
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC21,000-2,78 %
GERMAN AMERICAN BANCORP INC42,000-1,41 %
H2O AMERICA52,00+6,56 %
HIGHWAY HOLDINGS LIMITED1,090-0,91 %
MATADOR RESOURCES COMPANY42,250-0,38 %
MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION20,000-2,91 %
MERIDIAN CORPORATION16,700-0,60 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC23,290+1,00 %
NORTHEAST BANK114,00-0,87 %
PATRIA INVESTMENTS LIMITED9,690-2,79 %
ROLLINS INC32,490-0,49 %
SIRIUS XM HOLDINGS INC25,200-2,70 %
WARRIOR MET COAL INC78,96-0,78 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.