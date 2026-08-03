© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Nach jahrelangen Kursverlusten hellt sich der Ausblick für den niederländischen Zahlungsdienstleister Adyen auf. Welche Chancen bietet die Aktie jetzt? Willkommen zum SmartBroker+ Chart der Woche - Adyen So wie in diesem Jahr Halbleiter- und Weltraumaktien und im vergangenen Jahr die Anteile von Quantencomputerwerten zu den heißesten (und erfolgreichsten) Börsenwetten gehörten, war auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie besonders die Fintech-Branche gefragt. Vor allem die Anteile von PayPal verteuerten sich damals mit über 300 US-Dollar auf Niveaus, die sie möglicherweise nie wieder erreichen werden. Wie für aussichtsreiche Branchen üblich, hat sich der Wettbewerb in den vergangenen Jahren …
Enthaltene Werte: US70450Y1038,NL0012969182,GB00BMHVLXXXDen vollständigen Artikel lesen
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