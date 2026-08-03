ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Quartalsbilanzen europäischer Vermögensverwalter seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ein starkes Marktumfeld habe bei allen dazu geführt, dass die Schätzungen bezüglich des verwalteten Vermögens übertroffen worden seien. Die gemeldeten Mittelzu- und -abflüsse seien dagegen im Vergleich zu den Prognosen gemischt ausgefallen. Für DWS senkte Werner seine Ergebnisschätzungen je Aktie für 2026 bis 2028 leicht./ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
© 2026 dpa-AFX-Analyser