|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALTER EGO MEDIA SA
|GRS541003000
|-
|0,03 EUR
|AOZORA BANK LTD
|JP3711200000
|23 JPY
|0,1248 EUR
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|AT0000A325L0
|-
|0,1 EUR
|BANK OF CHINA HONG KONG LTD
|HK2388011192
|1,255 HKD
|0,1405 EUR
|BIOFARM SA
|ROBIOFACNOR9
|0,1402 RON
|0,0267 EUR
|CENTERSPACE
|US15202L1070
|0,77 USD
|0,6762 EUR
|CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
|JP3519400000
|66 JPY
|0,3583 EUR
|DAIFUKU CO LTD
|JP3497400006
|36 JPY
|0,1954 EUR
|DENTSU SOKEN INC
|JP3551530003
|22,5 JPY
|0,1221 EUR
|DPM METALS INC CDIS
|AU0000413890
|0,04 USD
|0,0351 EUR
|EZAKI GLICO CO LTD
|JP3161200005
|45 JPY
|0,2443 EUR
|GREAT SOUTHERN BANCORP INC
|US3909051076
|0,43 USD
|0,3776 EUR
|HULIC CO LTD
|JP3360800001
|33,5 JPY
|0,1819 EUR
|INDEPENDENT BANK CORP
|US4538361084
|0,64 USD
|0,5621 EUR
|INNOTEC TSS AG
|DE0005405104
|-
|0,4 EUR
|INTERNET INITIATIVE JAPAN INC ADR
|US46059T1097
|0,1222 USD
|EUR
|INTERNET INITIATIVE JAPAN INC ADR
|US46059T1097
|0,2244 USD
|EUR
|INTERNET INITIATIVE JAPAN INC ADR
|US46059T1097
|0,1222 USD
|EUR
|INTERNET INITIATIVE JAPAN INC ADR
|US46059T1097
|0,2244 USD
|EUR
|ISTYLE INC
|JP3102320003
|1 JPY
|0,0054 EUR
|ISUZU MOTORS LTD ADR
|US4652542097
|0,2882 USD
|EUR
|ISUZU MOTORS LTD ADR
|US4652542097
|0,2882 USD
|EUR
|JOYY INC ADR
|US46591M1099
|1,5 USD
|1,3174 EUR
|KALLEBACK PROPERTY INVEST AB
|SE0005704079
|3 SEK
|0,2707 EUR
|KOHOKU KOGYO CO LTD
|JP3302100007
|20 JPY
|0,1086 EUR
|KOKUYO CO LTD
|JP3297000006
|12,25 JPY
|0,0665 EUR
|LOGISTRI FASTIGHETS AB
|SE0025197619
|0,07 SEK
|0,0063 EUR
|NAKANISHI INC
|JP3642500007
|30 JPY
|0,1629 EUR
|NEXON CO LTD
|JP3758190007
|30 JPY
|0,1629 EUR
|NIPPON DENKO CO LTD
|JP3734600004
|5,5 JPY
|0,0298 EUR
|SHANDONG GOLD MINING CO LTD
|CNE1000036N7
|0,2071 HKD
|0,0232 EUR
|SHIMANO INC
|JP3358000002
|181,5 JPY
|0,9855 EUR
|SUMIDA CORPORATION
|JP3400800003
|26 JPY
|0,1411 EUR
|SUMITOMO FORESTRY CO LTD
|JP3409800004
|25 JPY
|0,1357 EUR
|THK CO LTD
|JP3539250005
|92 JPY
|0,4995 EUR
|TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC
|JP3835670005
|7 JPY
|0,038 EUR
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