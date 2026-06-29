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WKN: 661725 | ISIN: HK2388011192 | Ticker-Symbol: BOF
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29.06.26 | 07:30
4,976 Euro
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
HANG SENG
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BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5-Tage-Chart
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ALTER EGO MEDIA
ALTER EGO MEDIA SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALTER EGO MEDIA SA5,6100,00 %
AOZORA BANK LTD14,900+0,68 %
AUSTRIACARD HOLDINGS AG9,5700,00 %
BANK OF CHINA HONG KONG LTD4,976-2,24 %
BIOFARM SA0,2660,00 %
CENTERSPACE49,4000,00 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD40,570+1,20 %
DAIFUKU CO LTD39,400+0,51 %
DENTSU SOKEN INC10,7000,00 %
EZAKI GLICO CO LTD29,0000,00 %
GREAT SOUTHERN BANCORP INC65,500,00 %
HULIC CO LTD9,250-1,07 %
INDEPENDENT BANK CORP75,000,00 %
INNOTEC TSS AG7,800-0,64 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC ADR32,0000,00 %
ISTYLE INC1,8900,00 %
JOYY INC ADR59,000,00 %
KALLEBACK PROPERTY INVEST AB18,0500,00 %
KOHOKU KOGYO CO LTD28,6000,00 %
KOKUYO CO LTD4,4000,00 %
LOGISTRI FASTIGHETS AB1,2400,00 %
NAKANISHI INC16,0000,00 %
NEXON CO LTD11,580-0,69 %
NIPPON DENKO CO LTD2,4400,00 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD1,900+4,36 %
SHIMANO INC94,40-0,37 %
SUMIDA CORPORATION7,5000,00 %
SUMITOMO FORESTRY CO LTD7,400+0,68 %
THK CO LTD39,600-1,49 %
TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC3,2800,00 %
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