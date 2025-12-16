The following instruments on XETRA do have their first trading 16.12.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.12.2025Aktien1 JP3108130000 Axel Mark Inc.2 JP3778280002 Vital KSK Holdings Inc.3 JP3411900008 Zuiko Corp.4 FI4000595756 Framery Group OYJ5 CA4662971080 JPMorgan Chase & Co. CDR6 CA67010P1018 Novo-Nordisk A/S CDR7 US68666U1051 Orlen S.A. ADR8 SGXE24586385 ULTRAGREEN.AI LTD.9 FI0009005250 Viking Line AB10 JP3831490002 Broadleaf Co. Ltd.11 US16115Q3083 Chart Industries Inc.12 CA22165A1021 CoTec Holdings Corp.13 AU0000178139 Dundas Minerals Ltd.14 AU000000RTG4 RTG Mining Inc. CDIS15 VGG7707W1529 RTG Mining Inc.16 CA8913371073 Torr Metals Inc.17 CA37893J1003 Global Power Solutions Corp.18 CA39115B1058 Great Pacific Gold Corp.19 DE000A41YCM0 The Naga Group AG20 US88677Q2084 Tile Shop Holdings Inc.21 DK0064532444 WindowMaster International A/SAnleihen/ETF/ETP1 US134462AA89 Campbells Co.2 AT0000A3QME7 AIXCO Global Assets GmbH3 XS3255373964 Aroundtown SA4 AU3CB0278653 Mirvac Group Finance Ltd.5 DE000DW6ALY2 DZ BANK AG6 DE000DW6ALX4 DZ BANK AG7 DE000DW6ALW6 DZ BANK AG8 DE000DW6ALV8 DZ BANK AG9 US595620BA22 Midamerican Energy Co.10 DE000HEL0P01 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 IE00094AECT1 AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF12 IE0005RKXDO7 iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF13 IE000MRIQ479 L&G Global Quality Dividends UCITS ETF14 CH1505560610 Leonteq Exchange Traded Product in EUR on H2 Technologie Index