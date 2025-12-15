The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2025
ISIN Name
CA39115A1075 GREAT PAC GOLD CL. A
CA60250V1022 MINAEAN SP CONSTRUCTION
DE000A161NR7 THE NAGA GROUP AG NA O.N.
DK0061278355 WINDOWMASTER INTL. DK 1
KYG5215A1004 KANGJI MED.HLDS DL-,00001
US0587791098 BALOISE HLDG AG ADR/1/10
US16115Q4073 CHART IND.INC.DEP.PRF.B
US5312297220 LIBERTY MEDIA C LIVE
US86745K1043 SUNNOVA ENERGY INT.-,0001
US88677Q1094 TILE SHOP HLDGS DL-,0001
US94988J6H59 WELLS FARGO 24/26 MTN
XS1891174341 DIG.EURO FI. 19/26 REGS
