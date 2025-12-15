Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE000A161NR7 The Naga Group AG 15.12.2025 DE000A41YCM0 The Naga Group AG 16.12.2025 Tausch 10:1
DK0061278355 WindowMaster International A/S 15.12.2025 DK0064532444 WindowMaster International A/S 16.12.2025 Tausch 100:1
US88677Q1094 Tile Shop Holdings Inc. 15.12.2025 US88677Q2084 Tile Shop Holdings Inc. 16.12.2025 Tausch 1:1
CA39115A1075 Great Pacific Gold Corp. 15.12.2025 CA39115B1058 Great Pacific Gold Corp. 16.12.2025 Tausch 1:1
CA60250V1022 Minaean SP Construction Corp. 15.12.2025 CA37893J1003 Minaean SP Construction Corp. 16.12.2025 Tausch 5:1
