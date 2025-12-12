The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.12.2025.
ISIN Name
CA1850534027 CLEARMIND MEDI.INC.O.N.
GB00BR3SVZ18 MERIDIAN MINING SE
GRS323003012 EUROBANK ERGASIAS EO-,22
TH0975010R11 BANGCHAK S-NVDR- BA4,9338
US16115Q3083 CHART INDS INC. DL-,01
US23204G7043 CUSTOMERS BANC.PRF.F DL25
US75973T1016 RENALYTIX SP.ADS/2
XS1649193403 AROUNDTOWN 17/26 MTN
