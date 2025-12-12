Anzeige
WKN: A3EUQY | ISIN: GB00BR3SVZ18 | Ticker-Symbol: N2E
Tradegate
12.12.25 | 20:47
0,920 Euro
-2,75 % -0,026
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
nicht mehr in D notiert
1-Jahres-Chart
MERIDIAN MINING PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERIDIAN MINING PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,9020,92621:10
0,9020,92620:57
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHART INDUSTRIES
CHART INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHART INDUSTRIES INC175,10-0,03 %
CLEARMIND MEDICINE INC0,062+0,98 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA3,4230,00 %
MERIDIAN MINING PLC0,920-2,75 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.