Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
GB00BR3SVZ18 Meridian Mining PLC 12.12.2025 GB00BVPND783 Meridian Mining PLC 15.12.2025 Tausch 1:1
US75973T1016 Renalytix PLC ADR 12.12.2025 US75973T2006 Renalytix PLC ADR 15.12.2025 Tausch 25:1
CA1850534027 Clearmind Medicine Inc. 12.12.2025 CA1850535016 Clearmind Medicine Inc. 15.12.2025 Tausch 40:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
GB00BR3SVZ18 Meridian Mining PLC 12.12.2025 GB00BVPND783 Meridian Mining PLC 15.12.2025 Tausch 1:1
US75973T1016 Renalytix PLC ADR 12.12.2025 US75973T2006 Renalytix PLC ADR 15.12.2025 Tausch 25:1
CA1850534027 Clearmind Medicine Inc. 12.12.2025 CA1850535016 Clearmind Medicine Inc. 15.12.2025 Tausch 40:1
© 2025 Xetra Newsboard