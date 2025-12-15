The following instruments on XETRA do have their first trading 15.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.12.2025
Aktien
1 JP3501900009 Daiwa Computer Co. Ltd.
2 JP3299000004 Kodama Chemical Industry Co. Ltd.
3 JP3456500002 Takasho Co. Ltd.
4 JP3948900000 Yutaka Giken Co. Ltd.
5 CA03765Q1019 Apex Resources Inc.
6 JP3240700009 Kitz Corp.
7 CA7169691002 Pfizer Inc. CDR
8 AU000000RTR1 Rumble Resources Ltd.
9 CA92847K1093 Vital Energy Inc.
10 CA1850535016 Clearmind Medicine Inc.
11 GB00BVPND783 Meridian Mining PLC
12 US75973T2006 Renalytix PLC ADR
Anleihen/ETF
1 IT0005684888 Italien, Republik
2 FR0014014WI2 CMA CGM S.A.
3 LU3119430067 Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 ESG Tilted UCITS ETF
4 LU3119430141 Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF
5 LU3119430224 Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF
6 LU3119430497 Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 ESG Tilted UCITS ETF
7 LU3119430570 Xtrackers II Eurozone Government Bond 10+ ESG Tilted UCITS ETF
