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WKN: 853687 | ISIN: JP3435000009 | Ticker-Symbol: SON1
Tradegate
27.03.26 | 15:14
17,245 Euro
-0,98 % -0,170
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
NIKKEI-225
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SONY GROUP CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SONY GROUP CORPORATION 5-Tage-Chart
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17,15517,32507:23
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACOM
ACOM CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACOM CO LTD2,5400,00 %
ADAMAS TRUST INC6,400-0,78 %
ADVANEX INC8,6500,00 %
AIR WATER INC11,600+0,87 %
AJINOMOTO CO INC24,180+0,21 %
ALCONIX CORPORATION15,0000,00 %
ALPHA SYSTEMS INC18,300+0,55 %
ANA HOLDINGS INC15,800-0,63 %
ARE HOLDINGS INC19,2000,00 %
ARIAKE JAPAN CO LTD30,4000,00 %
ASTELLAS PHARMA INC13,980+3,56 %
AUTOBACS SEVEN CO LTD8,5500,00 %
BROTHER INDUSTRIES LTD15,900+0,63 %
BUNKA SHUTTER CO LTD10,4000,00 %
CAPCOM CO LTD18,315+3,21 %
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC5,4000,00 %
CITIZEN WATCH CO LTD9,650+0,52 %
CREDIT SAISON CO LTD22,6000,00 %
DAI NIPPON PRINTING CO LTD15,1000,00 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC7,8000,00 %
DAIWA SECURITIES GROUP INC8,550+2,40 %
DENSO CORPORATION10,590+2,22 %
DISCO CORPORATION350,000,00 %
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY19,115-4,21 %
FIDEA HOLDINGS CO LTD10,4000,00 %
FUJI CORPORATION26,8000,00 %
FUJI PHARMA CO LTD13,600+7,09 %
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION16,380+2,25 %
FUJITSU LIMITED17,400-4,08 %
FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD30,2000,00 %
GLORY LTD22,0000,00 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR39,000+0,52 %
GUNMA BANK LTD12,1000,00 %
HACHIJUNI NAGANO BANK LTD11,100+1,83 %
HIKARI TSUSHIN INC218,000,00 %
HIROSE ELECTRIC CO LTD113,000,00 %
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD29,800+0,68 %
HOKKAIDO ELECTRIC POWER COMPANY INC5,9500,00 %
HONDA MOTOR CO LTD7,070-1,31 %
HOSIDEN CORPORATION14,3000,00 %
IINO KAIUN KAISHA LTD10,1000,00 %
INDEPENDENT BANK CORP63,000,00 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD50,55-0,77 %
JAFCO GROUP CO LTD12,310+0,24 %
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD14,200-0,70 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION655,000,00 %
JAPAN SECURITIES FINANCE CO LTD11,7000,00 %
JFE HOLDINGS INC10,000-1,96 %
JUSTSYSTEMS CORPORATION18,7000,00 %
KANEMATSU CORPORATION12,300+0,82 %
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC14,275+1,64 %
KANSAI PAINT CO LTD13,3000,00 %
KDDI CORPORATION14,655+1,03 %
KEIHAN HOLDINGS CO LTD17,8000,00 %
KOITO MANUFACTURING CO LTD13,2000,00 %
KOMATSU LTD34,180-1,56 %
KUREHA CORPORATION22,6000,00 %
KYOCERA CORPORATION12,875-0,81 %
LIXIL CORPORATION9,0000,00 %
LY CORPORATION2,140+3,88 %
MEGACHIPS CORPORATION45,0000,00 %
MEGMILK SNOW BRAND CO LTD17,6000,00 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD153,000,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC312,15+0,60 %
MIRAIT ONE CORPORATION19,5000,00 %
MITSUBISHI CORPORATION30,050-0,38 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION28,560-3,45 %
MITSUBISHI HC CAPITAL INC7,650-1,29 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD24,005-1,46 %
MITSUI & CO LTD34,030-1,93 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD9,200-0,54 %
MITSUI KINZOKU COMPANY LIMITED162,00-0,61 %
MITSUI OSK LINES LTD36,980+0,54 %
MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO LTD19,6000,00 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC22,6000,00 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD19,905+0,50 %
NAGOYA RAILROAD CO LTD9,4000,00 %
NEC CORPORATION21,130+0,43 %
NH FOODS LTD36,600-1,08 %
NHK SPRING CO LTD14,300+0,70 %
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS CO LTD14,6000,00 %
NIPPON SHARYO LTD19,6000,00 %
NIPPON STEEL CORPORATION3,165-0,16 %
NISSHIN SEIFUN GROUP INC11,300+0,89 %
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD15,700+0,64 %
NITERRA CO LTD41,6000,00 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD22,400+0,90 %
NTT INC0,864+0,33 %
OKUMA CORPORATION--
OPEN HOUSE GROUP CO LTD56,00+0,90 %
OSAKA GAS CO LTD33,800-1,17 %
PACIFIC METALS CO LTD14,700+0,68 %
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION14,145-1,70 %
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD9,250+0,54 %
PERSOL HOLDINGS CO LTD1,240+0,81 %
SANKYO CO LTD10,8000,00 %
SBI GLOBAL ASSET MANAGEMENT CO LTD3,2000,00 %
SCREEN HOLDINGS CO LTD108,10+4,34 %
SEVEN BANK LTD1,4800,00 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD32,510-4,52 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC12,8000,00 %
SOMPO HOLDINGS INC32,8000,00 %
SONY FINANCIAL GROUP INC0,790-1,86 %
SONY GROUP CORPORATION17,245-0,98 %
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD2,7800,00 %
SUMITOMO CORPORATION32,080+1,20 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD50,50-2,88 %
SURUGA BANK LTD11,0000,00 %
SWCC CORPORATION72,500,00 %
TAIKISHA LTD18,4000,00 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD31,110-0,64 %
TAMURA CORPORATION3,540+1,72 %
TDK CORPORATION11,200+0,36 %
TIS INC17,9000,00 %
TKM GRUPP AS9,710+0,21 %
TOHO GAS CO LTD26,0000,00 %
TOKYO ELECTRON LTD205,50-2,74 %
TOKYO GAS CO LTD40,800+0,49 %
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION7,550+2,03 %
TOPPAN HOLDINGS INC24,8000,00 %
TOYOTA MOTOR CORPORATION17,852-3,09 %
TRANSCOSMOS INC21,2000,00 %
UBE CORPORATION13,400-0,74 %
USS CO LTD9,1500,00 %
YAKULT HONSHA CO LTD14,200+2,16 %
YAMADA HOLDINGS CO LTD2,880-3,36 %
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC13,4000,00 %
YAMATO HOLDINGS CO LTD--
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