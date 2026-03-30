|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACOM CO LTD
|JP3108600002
|10 JPY
|0,0542 EUR
|ADAMAS TRUST INC
|US6496048405
|0,23 USD
|0,1997 EUR
|ADVANEX INC
|JP3213400009
|35 JPY
|0,1897 EUR
|AIR WATER INC
|JP3160670000
|37,5 JPY
|0,2032 EUR
|AJINOMOTO CO INC
|JP3119600009
|24 JPY
|0,13 EUR
|ALCONIX CORPORATION
|JP3126210008
|42 JPY
|0,2276 EUR
|ALPHA SYSTEMS INC
|JP3126330004
|65 JPY
|0,3523 EUR
|ANA HOLDINGS INC
|JP3429800000
|60 JPY
|0,3252 EUR
|ARE HOLDINGS INC
|JP3116700000
|65 JPY
|0,3523 EUR
|ARIAKE JAPAN CO LTD
|JP3125800007
|120 JPY
|0,6504 EUR
|ASTELLAS PHARMA INC
|JP3942400007
|39 JPY
|0,2113 EUR
|AUTOBACS SEVEN CO LTD
|JP3172500005
|30 JPY
|0,1626 EUR
|BROTHER INDUSTRIES LTD
|JP3830000000
|50 JPY
|0,271 EUR
|BUNKA SHUTTER CO LTD
|JP3831600006
|37 JPY
|0,2005 EUR
|CAPCOM CO LTD
|JP3218900003
|20 JPY
|0,1084 EUR
|CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC
|JP3522200009
|17 JPY
|0,0921 EUR
|CITIZEN WATCH CO LTD
|JP3352400000
|23,5 JPY
|0,1273 EUR
|CREDIT SAISON CO LTD
|JP3271400008
|130 JPY
|0,7046 EUR
|DAI NIPPON PRINTING CO LTD
|JP3493800001
|22 JPY
|0,1192 EUR
|DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
|JP3476480003
|28 JPY
|0,1517 EUR
|DAIWA SECURITIES GROUP INC
|JP3502200003
|15 JPY
|0,0813 EUR
|DENSO CORPORATION
|JP3551500006
|32 JPY
|0,1734 EUR
|DISCO CORPORATION
|JP3548600000
|308 JPY
|1,6693 EUR
|EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
|JP3783600004
|35 JPY
|0,1897 EUR
|FIDEA HOLDINGS CO LTD
|JP3802940001
|37,5 JPY
|0,2032 EUR
|FUJI CORPORATION
|JP3809200003
|40 JPY
|0,2168 EUR
|FUJI PHARMA CO LTD
|JP3816200004
|23 JPY
|0,1246 EUR
|FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
|JP3814000000
|35 JPY
|0,1897 EUR
|FUJITSU LIMITED
|JP3818000006
|35 JPY
|0,1897 EUR
|FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD
|JP3806800003
|38 JPY
|0,2059 EUR
|GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ADR
|US37636X1019
|0,4733 USD
|0,4111 EUR
|GLORY LTD
|JP3274400005
|56 JPY
|0,3035 EUR
|GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR
|US3999091008
|0,1599 USD
|0,1389 EUR
|GUNMA BANK LTD
|JP3276400003
|30 JPY
|0,1626 EUR
|HACHIJUNI NAGANO BANK LTD
|JP3769000005
|30 JPY
|0,1626 EUR
|HIKARI TSUSHIN INC
|JP3783420007
|190 JPY
|1,0298 EUR
|HIROSE ELECTRIC CO LTD
|JP3799000009
|245 JPY
|1,3279 EUR
|HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD
|JP3787000003
|100 JPY
|0,542 EUR
|HOKKAIDO ELECTRIC POWER COMPANY INC
|JP3850200001
|15 JPY
|0,0813 EUR
|HONDA MOTOR CO LTD
|JP3854600008
|35 JPY
|0,1897 EUR
|HOSIDEN CORPORATION
|JP3845800006
|25 JPY
|0,1355 EUR
|IINO KAIUN KAISHA LTD
|JP3131200002
|31 JPY
|0,168 EUR
|INDEPENDENT BANK CORP
|US4538361084
|0,64 USD
|0,5559 EUR
|INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
|JP3152820001
|19,5 JPY
|0,1056 EUR
|ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD
|IL0010818685
|1,5 USD
|1,3029 EUR
|JAFCO GROUP CO LTD
|JP3389900006
|66,5 JPY
|0,3604 EUR
|JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD
|JP3421100003
|20 JPY
|0,1084 EUR
|JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION
|JP3027680002
|2536 JPY
|13,7451 EUR
|JAPAN SECURITIES FINANCE CO LTD
|JP3714400003
|46 JPY
|0,2493 EUR
|JFE HOLDINGS INC
|JP3386030005
|40 JPY
|0,2168 EUR
|JUSTSYSTEMS CORPORATION
|JP3388450003
|12 JPY
|0,065 EUR
|KANEMATSU CORPORATION
|JP3217100001
|31,25 JPY
|0,1693 EUR
|KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
|JP3228600007
|45 JPY
|0,2439 EUR
|KANSAI PAINT CO LTD
|JP3229400001
|55 JPY
|0,2981 EUR
|KDDI CORPORATION
|JP3496400007
|40 JPY
|0,2168 EUR
|KEIHAN HOLDINGS CO LTD
|JP3279400000
|97 JPY
|0,5257 EUR
|KOITO MANUFACTURING CO LTD
|JP3284600008
|28 JPY
|0,1517 EUR
|KOMATSU LTD
|JP3304200003
|95 JPY
|0,5149 EUR
|KUREHA CORPORATION
|JP3271600003
|109,5 JPY
|0,5934 EUR
|KYOCERA CORPORATION
|JP3249600002
|25 JPY
|0,1355 EUR
|LIXIL CORPORATION
|JP3626800001
|45 JPY
|0,2439 EUR
|LY CORPORATION
|JP3933800009
|7,3 JPY
|0,0395 EUR
|MEGACHIPS CORPORATION
|JP3920860008
|250 JPY
|1,355 EUR
|MEGMILK SNOW BRAND CO LTD
|JP3947800003
|100 JPY
|0,542 EUR
|MEIKO ELECTRONICS CO LTD
|JP3915350007
|70 JPY
|0,3794 EUR
|MICRON TECHNOLOGY INC
|US5951121038
|0,15 USD
|0,1302 EUR
|MIRAIT ONE CORPORATION
|JP3910620008
|45 JPY
|0,2439 EUR
|MITSUBISHI CORPORATION
|JP3898400001
|55 JPY
|0,2981 EUR
|MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
|JP3902400005
|30 JPY
|0,1626 EUR
|MITSUBISHI HC CAPITAL INC
|JP3499800005
|23 JPY
|0,1246 EUR
|MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
|JP3900000005
|12 JPY
|0,065 EUR
|MITSUI & CO LTD
|JP3893600001
|60 JPY
|0,3252 EUR
|MITSUI FUDOSAN CO LTD
|JP3893200000
|17 JPY
|0,0921 EUR
|MITSUI KINZOKU COMPANY LIMITED
|JP3888400003
|140 JPY
|0,7588 EUR
|MITSUI OSK LINES LTD
|JP3362700001
|115 JPY
|0,6233 EUR
|MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO LTD
|JP3922800002
|40 JPY
|0,2168 EUR
|MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC
|JP3890310000
|77,5 JPY
|0,42 EUR
|MURATA MANUFACTURING CO LTD
|JP3914400001
|30 JPY
|0,1626 EUR
|NAGOYA RAILROAD CO LTD
|JP3649800004
|40 JPY
|0,2168 EUR
|NEC CORPORATION
|JP3733000008
|16 JPY
|0,0867 EUR
|NH FOODS LTD
|JP3743000006
|160 JPY
|0,8672 EUR
|NHK SPRING CO LTD
|JP3742600004
|33 JPY
|0,1788 EUR
|NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS CO LTD
|JP3700200003
|55 JPY
|0,2981 EUR
|NIPPON SHARYO LTD
|JP3713600009
|20 JPY
|0,1084 EUR
|NIPPON STEEL CORPORATION
|JP3381000003
|12 JPY
|0,065 EUR
|NISSHIN SEIFUN GROUP INC
|JP3676800000
|30 JPY
|0,1626 EUR
|NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD
|JP3675600005
|35 JPY
|0,1897 EUR
|NITERRA CO LTD
|JP3738600000
|112 JPY
|0,607 EUR
|NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD
|JP3762800005
|39 JPY
|0,2113 EUR
|NOVO NORDISK A/S ADR
|US6701002056
|1,2751 USD
|1,1075 EUR
|NTT INC
|JP3735400008
|2,65 JPY
|0,0143 EUR
|OKUMA CORPORATION
|JP3172100004
|50 JPY
|0,271 EUR
|OPEN HOUSE GROUP CO LTD
|JP3173540000
|100 JPY
|0,542 EUR
|OSAKA GAS CO LTD
|JP3180400008
|60 JPY
|0,3252 EUR
|PACIFIC METALS CO LTD
|JP3448000004
|60 JPY
|0,3252 EUR
|PANASONIC HOLDINGS CORPORATION
|JP3866800000
|20 JPY
|0,1084 EUR
|PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD
|JP3309000002
|27 JPY
|0,1463 EUR
|PERSOL HOLDINGS CO LTD
|JP3547670004
|5,5 JPY
|0,0298 EUR
|SANKYO CO LTD
|JP3326410002
|45 JPY
|0,2439 EUR
|SBI GLOBAL ASSET MANAGEMENT CO LTD
|JP3922100007
|13,75 JPY
|0,0745 EUR
|SCREEN HOLDINGS CO LTD
|JP3494600004
|157 JPY
|0,8509 EUR
|SEVEN BANK LTD
|JP3105220002
|5,5 JPY
|0,0298 EUR
|SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
|JP3371200001
|53 JPY
|0,2872 EUR
|SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC
|JP3274150006
|60 JPY
|0,3252 EUR
|SOMPO HOLDINGS INC
|JP3165000005
|75 JPY
|0,4065 EUR
|SONY FINANCIAL GROUP INC
|JP3435350008
|3,8 JPY
|0,0205 EUR
|SONY GROUP CORPORATION
|JP3435000009
|12,5 JPY
|0,0677 EUR
|SUMITOMO CHEMICAL CO LTD
|JP3401400001
|7,5 JPY
|0,0406 EUR
|SUMITOMO CORPORATION
|JP3404600003
|70 JPY
|0,3794 EUR
|SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD
|JP3407400005
|68 JPY
|0,3685 EUR
|SURUGA BANK LTD
|JP3411000007
|22 JPY
|0,1192 EUR
|SWCC CORPORATION
|JP3368400002
|110 JPY
|0,5962 EUR
|SWISSCOM AG ADR
|US8710131082
|3,3781 USD
|2,9343 EUR
|TAIKISHA LTD
|JP3441200007
|54 JPY
|0,2926 EUR
|TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
|JP3463000004
|100 JPY
|0,542 EUR
|TAMURA CORPORATION
|JP3471000004
|8 JPY
|0,0433 EUR
|TDK CORPORATION
|JP3538800008
|18 JPY
|0,0975 EUR
|TIS INC
|JP3104890003
|38 JPY
|0,2059 EUR
|TKM GRUPP AS
|EE0000001105
|-
|0,6 EUR
|TOHO GAS CO LTD
|JP3600200004
|45 JPY
|0,2439 EUR
|TOKYO ELECTRON LTD
|JP3571400005
|337 JPY
|1,8265 EUR
|TOKYO GAS CO LTD
|JP3573000001
|50 JPY
|0,271 EUR
|TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
|JP3569200003
|22,5 JPY
|0,1219 EUR
|TOPPAN HOLDINGS INC
|JP3629000005
|28 JPY
|0,1517 EUR
|TOYOTA MOTOR CORPORATION
|JP3633400001
|50 JPY
|0,271 EUR
|TRANSCOSMOS INC
|JP3635700002
|108 JPY
|0,5853 EUR
|UBE CORPORATION
|JP3158800007
|55 JPY
|0,2981 EUR
|USS CO LTD
|JP3944130008
|26,6 JPY
|0,1441 EUR
|YAKULT HONSHA CO LTD
|JP3931600005
|37 JPY
|0,2005 EUR
|YAMADA HOLDINGS CO LTD
|JP3939000000
|17 JPY
|0,0921 EUR
|YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC
|JP3935300008
|32 JPY
|0,1734 EUR
|YAMATO HOLDINGS CO LTD
|JP3940000007
|23 JPY
|0,1246 EUR
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