Die Kaneka Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident: Kazuhiko Fujii) (TOKYO:4118) hat im Oktober mit dem Verkauf seiner i-ED COIL, einer Embolisationsspule zur Behandlung von zerebralen Aneurysmen (*1), in Europa begonnen. Das Produkt hat im Juli die EU-Zertifizierung (*2) nach einer EU-Medizinprodukteverordnung (*3) erhalten und wird hauptsächlich in Europa durch Kaneka Medical Europe N.V. vertrieben.

Die i-ED COIL bietet eine Flexibilität von Weltklasse, die durch ihre spezielle Drahtstärke und ihre speziellen Strukturmerkmale erzielt wird. Diese Flexibilität macht es möglich, Spulen dichter innerhalb von Aneurysmen zu packen als herkömmliche Produkte, und gestattet die Behandlung unregelmäßig geformter Aneurysmen. Ihre Bedeutung für die Verringerung des Risikos einer Aneurysmaruptur wird von den Ärzten sehr geschätzt, und seit ihrer Einführung auf dem japanischen Markt 2019 sind die Umsätze stetig gewachsen.

Kaneka entwickelt sein Geschäft in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Geräte zur Behandlung von Herz-, peripheren und zerebrovaskulären Erkrankungen sowie medizinische Geräte zur Behandlung von Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Mit Blick auf die Zukunft streben wir an, die globale Reichweite unserer Produkte wie i-ED COIL zu stärken und in der Health Care Solution Unit, zu der diese medizinischen Geschäftsbereiche gehören, bis 2030 einen Umsatz von 300 Milliarden Yen zu erreichen.

Auf der Grundlage unserer Mission "KANEKA thinks 'Wellness First'" ("KANEKA denkt 'Wellness zuerst'") werden wir eine Welt verwirklichen, in der fortschrittliche medizinische Versorgung für alle zugänglich ist und in der die Wissenschaft zur Innovation der globalen Umwelt und unseres täglichen Lebens beiträgt.

(*1) Ein Medizinprodukt zur Behandlung von Gehirnaneurysmen. Es wird über einen Katheter in das Aneurysma eingeführt, um den Blutfluss zum Aneurysma zu blockieren. Ein Gehirnaneurysma ist eine ballonähnliche Aufweitung in einer Hirnarterie; wenn sie reißt, kann dies eine Subarachnoidalblutung verursachen.

(*2) Ein Zertifizierungssystem nach der EU-Medizinprodukteverordnung, das bestätigt, dass ein Produkt bestimmte Anforderungen an die Sicherheit, die Leistung und das Qualitätsmanagement einhält. Produkte, die eine EU-Zertifizierung erhalten, dürfen mit der CE-Kennzeichnung als Nachweis für diese Einhaltung versehen werden.

(*3) Offizielle Bezeichnung: Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte. Diese Verordnung gilt für Medizinprodukte, die innerhalb von Mitgliedstaaten vertrieben werden, und ist seit 2021 in Kraft.

