München (ots) -Unter dem Motto "Switch Your Smart" präsentiert Panasonic Industry Europe auf der smarter E Europe 2026 Relaislösungen für Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge, Gebäudeautomation sowie Energiespeicher- und Energiemanagementsysteme. Dazu zählt auch die neueste Erweiterung der HE-Relaisfamilie. Die Messe findet vom 23. bis 25. Juni 2026 in München statt. Panasonic Industry Europe ist in Halle C5, Stand 374 vertreten.Die Electromechanical Control Business Division (EMCBD) von Panasonic Industry blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit Jahrzehnten prägt der Geschäftsbereich den europäischen Relaismarkt mit Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Neben seiner Funktion als europäische Vertriebsorganisation für Relais, Schalter, Steckverbinder und Abschirmmaterialien betreibt EMCBD mehrere Standorte in Europa sowie eigene Test- und Analyselabore am Standort Ottobrunn bei München.Im Fokus des Messeauftritts stehen unter anderem folgende Produkte:- Relais für Gebäudeautomation und Smart-Home-Anwendungen: Sie sorgen für zuverlässiges Schalten in Aktoren, Fußbodenheizungsmodulen, Beleuchtungsanwendungen, Smart Plugs, Energieverteilungen und weiteren Smart-Home-Funktionen.- PhotoMOS MOSFET-Relais: Sie schützen Batteriezellen in modernen Energiespeichersystemen, überwachen hohe Spannungen und unterstützen einen sicheren Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen.- HE-Leistungsrelaisfamilie: Die HE-Relais sind zentrale Komponenten in Ladeinstallationen für Elektrofahrzeuge. Sie dienen als Hauptschaltelemente und ermöglichen intelligente Funktionen in Wallboxen und DC-Charger-Matrizen. Durch ihr PCB-montiertes Hochstromdesign helfen sie zugleich, Kosten und Energieverbrauch zu senken. Die Relaisfamilie ist auf die Anforderungen moderner EV-Lade- und Inverter-Anwendungen zugeschnitten."Unser Anspruch ist es nicht nur, technische Spezifikationen zu erfüllen - unsere Produkte müssen einfach funktionieren. Jederzeit und ohne Ausnahme", sagt Markus Bichler, Head of Product Management Industrial Relays bei Panasonic Industry Europe. "Wir freuen uns darauf, mit Expertinnen und Experten aus der Energiebranche ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre innovativen Ideen und konkreten Anwendungsanforderungen zu erfahren."Weitere Informationen zum aktuellen Portfolio an Connectivity-Lösungen erhalten Besucherinnen und Besucher auf der smarter E Europe (https://www.thesmartere.de/ausstellerliste/panasonic-industry-europe-gmbh-de?ref=m5f5b79b376a8001b5153a03d-t1779088510-cbc9f07f7).Pressekontakt:Veronika StahlEmail: veronika.stahl@eu.panasonic.comPhone: ++49- 89 453542412http://industry.panasonic.euOriginal-Content von: Panasonic Industry Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182625/6282088