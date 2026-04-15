The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.04.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2026
ISIN Name
CA3060442074 FALCON GOLD CORP.
CA3449112018 FORAN MNG CORP.
JP3870330002 MAMEZO CO. LTD.
LU0332822492 OEKOWORLD-GL.TRANS.C
US2381163052 DATASEA INC. DL-,01
US6103351010 MONROE CAP.CORP. DL -,001
US74841Q3083 QUHUO LTD. SP.ADR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2026
ISIN Name
CA3060442074 FALCON GOLD CORP.
CA3449112018 FORAN MNG CORP.
JP3870330002 MAMEZO CO. LTD.
LU0332822492 OEKOWORLD-GL.TRANS.C
US2381163052 DATASEA INC. DL-,01
US6103351010 MONROE CAP.CORP. DL -,001
US74841Q3083 QUHUO LTD. SP.ADR
