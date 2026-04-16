The following instruments on XETRA do have their first trading 16.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.04.2026
Aktien
1 US6068371029 Mitsui E&S Co. Ltd. ADR
2 JP3415750003 Seibu Giken Co. Ltd.
3 SGXE69329782 Siam Cement PCL SDR
4 CA3580191078 Frequency Exchange Corp.
5 US78643B5003 Alarum Technologies Ltd.
6 AU0000430449 Exultant Mining Ltd.
7 AU0000430498 Moonlight Resources Ltd.
8 VGG2659M1041 Datasea Intelligent Technology Ltd.
9 CA3060443064 Falcon Gold Corp.
Anleihen/ETF/ETP
1 USU8936PBJ13 Transdigm Inc.
2 US893647CB10 Transdigm Inc.
3 XS3343287838 Vier Gas Transport GmbH
4 XS3317523044 Asian Development Bank (ADB)
5 XS3339839154 European Bank for Reconstruction and Development
6 USG4289TAB91 Harbour Energy PLC
7 NZIBDDT024C1 International Bank for Reconstruction and Development
8 XS3183307787 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
9 XS3192214685 New Metro Global Ltd.
10 FR0014017YD2 Ayvens S.A.
11 US113004AC94 Brookfield Asset Management Ltd.
12 XS3349826373 SpareBank 1 Sor-Norge ASA
13 XS3226514738 Sunac China Holdings Ltd.
14 XS3338317327 Sword Purchaser LLC
15 US91282CPX38 United States of America
16 EU000A4ES497 Europäische Union
17 DE000HEL0U46 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0UZ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 FR0014015ZN2 Amundi MDAX UCITS ETF
20 IE000YS5XL05 GLOBAL X Stablecoin & Tokenisation UCITS ETF
21 LU3281688120 onemarkets MSCI Emerging Markets Universal UCITS ETF
22 LU3281688476 onemarkets MSCI Euro Government Bond 1M - 1Y UCITS ETF
23 LU3281688633 onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF
24 LU3281688807 onemarkets MSCI Euro IG Universal Corporate Bond UCITS ETF
25 LU3281687312 onemarkets MSCI Europe Universal UCITS ETF
26 LU3281687668 onemarkets MSCI USA Universal UCITS ETF
27 LU3281687825 onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF
28 IE0002LI4M98 State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF
29 XS3299465172 IncomeShares Bitmine (BMNR) Options ETP
30 XS3299465412 IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options ETP
31 XS3299465503 IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP
32 XS3299465768 IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP
33 XS3299466063 IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP
34 XS3299466147 IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP
35 XS3299466220 IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP
36 XS3299466493 IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP
37 XS3299466816 IncomeShares IREN Options ETP
38 XS3299467897 IncomeShares ARM Options ETP
39 XS3299468515 IncomeShares Intel (INTC) Options ETP
40 XS3299468788 IncomeShares CoreWeave (CRWV) Options ETP
41 XS3299468861 IncomeShares Circle Internet (CRCL) Options ETP
42 XS3299468945 IncomeShares Galaxy Digital (GLXY) Options ETP
43 XS3299469083 IncomeShares Mara (MARA) Options ETP
44 XS3299469166 IncomeShares Riot (RIOT) Options ETP
45 XS3299469323 IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP
46 XS3299469752 IncomeShares Semiconductors Leaders ETP
47 XS3299469919 IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP
