The following instruments on XETRA do have their first trading 05.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.02.2026
Aktien
1 CA58046P1080 McFarlane Lake Mining Ltd.
2 CNE100007F07 Qingdao Gon Technology Co. Ltd.
3 CA14966L1067 Cavvy Energy Ltd.
4 US43358P1021 Hiscox Ltd. ADR
5 JP3870330002 Mamezo Co. Ltd.
6 AU0000119331 Mayfield Group Holdings Ltd.
7 CA72585V1031 Pizza Pizza Royalty Corp.
8 CA89157M2040 Totec Resources Ltd.
9 CA91702X1078 UraniumX Discovery Corp.
10 AU0000453557 Iron Bear Resources Ltd.
11 US82621A2033 Siemens Energy AG ADR
12 AU0000453698 Vita Resources NL
Anleihen
1 XS3286678191 EnBW Energie Baden-Württemberg AG
2 US36828AAC53 GE Vernova Inc.
3 XS3285779255 Koninklijke KPN N.V.
4 AU3CB0314730 Blue Owl Credit Income Corp.
5 XS2275308471 European Bank for Reconstruction and Development
6 XS3271072087 International Finance Corp.
7 US46647PFK75 JPMorgan Chase & Co.
8 US68389XDX03 Oracle Corp.
9 US68389XDY85 Oracle Corp.
10 US68389XDZ50 Oracle Corp.
11 DE000DP9A6A4 DZ BANK AG
12 DE000DP9A6B2 DZ BANK AG
13 XS3286678514 EnBW Energie Baden-Württemberg AG
14 US68389XEB73 Oracle Corp.
15 US36828AAB70 GE Vernova Inc.
16 XS3285384403 Grenke Finance PLC
17 US36828AAA97 GE Vernova Inc.
18 US68389XEA90 Oracle Corp.
19 US68389XDW20 Oracle Corp.
20 US68389XEC56 Oracle Corp.
21 DE000A5ENMS9 Bremen, Freie Hansestadt
22 EU000A1Z99Y1 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
23 XS3278744381 Municipality Finance PLC
