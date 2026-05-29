Nikon greift ASML an: Dell: Kursexplosion - IBM: Quantenschub - Sivers & Soitec: Wahnsinn

Der KI-Boom kennt keine Grenzen. Obwohl Soitec und Sivers Zahlen veröffentlichten, die alles andere als gut waren, schießen beide Werte wieder in die Höhe. Überziehen die Anleger oder ist die Zukunft wirklich so rosig?Tech-Schlacht: Nikon attackiert ASML - Samsung will die HBM-Speicher-Krone Die nächste Technologie-Schlacht heißt nicht Nvidia gegen den Rest der Welt, sie findet in der Lieferkette des KI-Booms statt. Nikon will ASML Kunden mit einer kompatiblen ArF-Immersionsplattform abjagen. Samsung hingegen versucht mit den ersten Mustern einer 12-lagigen HBM4E-Speichers SK Hynix und Micron unter Druck zu setzen. Der neue Chip soll mehr als 20 Prozent schneller sein als der bisherige …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran