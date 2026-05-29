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Markus Weingran
29.05.2026 15:27 Uhr
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Nikon greift ASML an: Dell: Kursexplosion - IBM: Quantenschub - Sivers & Soitec: Wahnsinn

Der KI-Boom kennt keine Grenzen. Obwohl Soitec und Sivers Zahlen veröffentlichten, die alles andere als gut waren, schießen beide Werte wieder in die Höhe. Überziehen die Anleger oder ist die Zukunft wirklich so rosig?Tech-Schlacht: Nikon attackiert ASML - Samsung will die HBM-Speicher-Krone Die nächste Technologie-Schlacht heißt nicht Nvidia gegen den Rest der Welt, sie findet in der Lieferkette des KI-Booms statt. Nikon will ASML Kunden mit einer kompatiblen ArF-Immersionsplattform abjagen. Samsung hingegen versucht mit den ersten Mustern einer 12-lagigen HBM4E-Speichers SK Hynix und Micron unter Druck zu setzen. Der neue Chip soll mehr als 20 Prozent schneller sein als der bisherige …

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© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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