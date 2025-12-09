The following instruments on XETRA do have their first trading 09.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.12.2025
Aktien
1 CA11134T1021 Broadcom Inc. CDR
2 CA55002J1003 Lululemon Athletica Inc. CDR
3 JP3396600003 Sugai Chemical Industry Co. Ltd.
4 NL0015002Q12 Terra Innovatum Global N.V.
5 US4385651033 China Strategic Technology Group Ltd.
6 ZAE000354007 Cell C Holding Ltd.
7 ZAE000209557 Resilient REIT Ltd.
8 ZAE000093779 Santam Ltd.
9 CA06968L1004 Baru Gold Corp.
10 CA13751X1015 Canex Metals Inc.
11 CA19260W1041 Coinbase Global Inc.
12 CA37252J1057 Geomega Resources Inc.
13 CA39814L1076 Grid Metals Corp.
14 AU000000MEU8 Marmota Ltd.
15 CA5801091060 McDonald's Corp. CDR
16 CA65389F4078 Nickel Creek Platinum Corp.
17 CA0500591049 A2 Gold Corp.
18 US44326H1077 Hoyne Bancorp Inc.
19 US7311054099 Polestar Automotive Holding UK PLC ADR
20 US7311056078 Polestar Automotive Holding UK PLC C1 ADR
21 GB00BVZK7T90 Unilever PLC
22 US9047678035 Unilever PLC
Anleihen/ETF
1 XS3238398245 European Bank for Reconstruction and Development
2 XS3135134248 Nitrum Finance DAC
3 XS3250317867 South Africa, Republic of
4 EU000A4ELKS4 Europäische Union
5 XS3250457010 Aroundtown SA
6 US30161NBT72 Exelon Corp.
7 US58733RAG74 Mercadolibre Inc.
8 XS3250317354 South Africa, Republic of
9 USU85912AA82 Standard Building Solutions Inc.
10 IE000UBGUJP8 UniActive Q Corporate Bonds Euro Enhanced UCITS ETF - EUR dis
11 IE000AEBAUD0 UniActive Q Corporate Bonds Euro Enhanced UCITS ETF - EUR acc
12 IE000ST7KGV2 UniActive Q Equities Global Enhanced UCITS ETF - EUR dis
13 IE000R65LK54 UniActive Q Equities Global Enhanced UCITS ETF - EUR acc
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.12.2025
Aktien
1 CA11134T1021 Broadcom Inc. CDR
2 CA55002J1003 Lululemon Athletica Inc. CDR
3 JP3396600003 Sugai Chemical Industry Co. Ltd.
4 NL0015002Q12 Terra Innovatum Global N.V.
5 US4385651033 China Strategic Technology Group Ltd.
6 ZAE000354007 Cell C Holding Ltd.
7 ZAE000209557 Resilient REIT Ltd.
8 ZAE000093779 Santam Ltd.
9 CA06968L1004 Baru Gold Corp.
10 CA13751X1015 Canex Metals Inc.
11 CA19260W1041 Coinbase Global Inc.
12 CA37252J1057 Geomega Resources Inc.
13 CA39814L1076 Grid Metals Corp.
14 AU000000MEU8 Marmota Ltd.
15 CA5801091060 McDonald's Corp. CDR
16 CA65389F4078 Nickel Creek Platinum Corp.
17 CA0500591049 A2 Gold Corp.
18 US44326H1077 Hoyne Bancorp Inc.
19 US7311054099 Polestar Automotive Holding UK PLC ADR
20 US7311056078 Polestar Automotive Holding UK PLC C1 ADR
21 GB00BVZK7T90 Unilever PLC
22 US9047678035 Unilever PLC
Anleihen/ETF
1 XS3238398245 European Bank for Reconstruction and Development
2 XS3135134248 Nitrum Finance DAC
3 XS3250317867 South Africa, Republic of
4 EU000A4ELKS4 Europäische Union
5 XS3250457010 Aroundtown SA
6 US30161NBT72 Exelon Corp.
7 US58733RAG74 Mercadolibre Inc.
8 XS3250317354 South Africa, Republic of
9 USU85912AA82 Standard Building Solutions Inc.
10 IE000UBGUJP8 UniActive Q Corporate Bonds Euro Enhanced UCITS ETF - EUR dis
11 IE000AEBAUD0 UniActive Q Corporate Bonds Euro Enhanced UCITS ETF - EUR acc
12 IE000ST7KGV2 UniActive Q Equities Global Enhanced UCITS ETF - EUR dis
13 IE000R65LK54 UniActive Q Equities Global Enhanced UCITS ETF - EUR acc
© 2025 Xetra Newsboard