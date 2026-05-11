Strategische Akquisition ermöglicht Macnica ATD Europe frühen Einstieg in den Markt, Engineering-Support und Abdeckung von Skandinavien und Nordeuropa.

Macnica ATD Europe hat heute die Akquisition von Indesmatech bekannt gegeben. Es handelt sich um ein paneuropäisches Technologie- und Beratungsunternehmen, das fortschrittliche Halbleitermodellierung, Support für Design-in, Beratung und Dienste für den Kauf per Mausklick anbietet.

Die Akquisition ist ein strategischer Zug von Macnica ATD Europe mit dem Ziel, die geschäftliche und Engineering-Präsenz in Skandinavien und Nordeuropa zu stärken. Die regionalen Beziehungen sollen ausgebaut, In-house-Engineering-Dienste eingerichtet und ein zur Umgebung passender Ansatz etabliert werden, der sich im Einklang befindet mit der bereits starken Präsenz in der Region.

Das Geschäft konzentriert sich auf IoT, Kommunikation und Energie, Speicher und ASIC sowie Audio- und Sensorikanwendungen. Das ergänzt das derzeitige Portfolio von Macnica ATD Europe und ermöglicht einen besseren Support der Kunden in zahlreichen technologiegetriebenen Märkten.

Die beiden Unternehmen verfolgen ähnliche Marktzugangsstrategien. Macnica ATD Europe wählt einen Ansatz, bei dem die Architektur im Mittelpunkt steht, was über die Bereitstellung von einzelnen Komponenten hinausgeht, sodass Kunden End-to-End-Systemlösungen erhalten. Indesmatech arbeitet mit einem komplementären projektorientierten Modell und unterstützt Kunden bei der Auswahl von Chips bis hin zur Implementierung von Systemen.

Entscheidend für die Akquisition war Indesmatech's "REP 2.0"-Modell, das Marketing, Design-Support, Produktion und das Management der Lieferkette, Support bei Direktpreisgestaltung und Projekt-CTO umfasst. So kann Macnica ATD Europe sich zeitiger im Designzyklus des Kunden einschalten.

"Die Art, wie Indesmatech mit dem Kunden interagiert, das technische Fachwissen und die Anpassung an die Region sind genau das, was wir für die Beschleunigung unseres Erfolgs in Europa benötigen", sagte Björn Krasemann, Vice President of Sales, Macnica ATD Europe. "Sie nehmen zeitig mit dem Kunden Kontakt auf, verfügen über gute Beziehungen in Nordeuropa und wenden eine vom Engineering geprägte Herangehensweise an. All das passt gut zur Arbeitsweise von Macnica ATD Europe's geschäftlichen und technischen Teams. Dank dieser Akquisition können wir besser Kontakte in Europa knüpfen und unterstützen."

Dank der Akquisition können Dänemark, Schweden, Finnland, das Vereinigte Königreich und Polen sowie Partnerunternehmen in Deutschland aufgrund der derzeitigen Operationen von Indesmatech besser abgedeckt werden.

Das Unternehmen wurde 2014 gemeinsam von Soren Manicus und Rune Domsten gegründet. Beide freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Macnica.

"Durch Macnica ATD Europe erhält Indesmatech die Chance, unser Modell auszubauen, das sich um zeitige Interaktion, technisches Vertrauen und Zusammenarbeit in einer Umgebung dreht", sagte Soren Manicus. "Unsere Kunden und Technologiepartner werden von den breit angelegten Ressourcen und dem Lieferantennetz von Macnica ATD Europe profitieren. Gleichzeitig arbeiten sie weiterhin mit demselben Team und demselben Design-in-Support-Modell, das sie von Indesmatech kennen", fügte Rune Domsten hinzu.

Durch die Kombination von Macnica ATD Europe's Lieferantenportfolio, den technischen Ressourcen und der europäischen Organisation mit Indesmatech's Fähigkeiten und regionalem Netzwerk will Macnica ATD Europe seine Kontakte erweitern, zeitig mit den Kunden interagieren und Design-Leads in Kunden verwandeln.

Durch die Akquisition erweitert Macnica ATD Europe seine Reichweite, kurbelt den Vertrieb an und erhält Zugang zu Kunden, die Audio- und Sensorlösungen, IoT sowie integrierte Computing- und Halbleiterlösungen entwickeln.

Über Macnica ATD Europe

Macnica ATD Europe ist die europäische Sparte von Macnica Holdings, Inc. (TSE:3132), einem Unternehmen mit einem Umsatz von 8,55 Mrd. Euro mit Sitz in Yokohama, Japan. Macnica ATD Europe ist führend beim Vertrieb von Halbleitern und Engineering-Diensten mit Schwerpunkt Design-in-Support, Darstellung von fortschrittlichen Technologien und Lösungen wie IoT, Kommunikation, integriertes Computing, Audio und Sensorik sowie Energieanwendungen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich und deckt ebenfalls Skandinavien und Nordeuropa ab. Macnica ATD Europe vereint regionale Expertise mit einem breiten Lieferantenportfolio und hilft Kunden vom Konzept zur Produktion zu gelangen. Mehr Informationen finden Sie hier:www.macnica.com/eu

Über Indesmatech

Indesmatech wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Herlev, Dänemark. Es handelt sich um ein paneuropäisches Halbleiterunternehmen und einen Design-in-Partner, der auf die Darstellung von fortschrittlichen Technologien, Engineering-Design-Support und IoT-Lösungen spezialisiert ist. Das Unternehmen unterstützt Kunden angefangen bei der Auswahl von Chips über Implementierung auf Systemebene, IoT, Kommunikation und Energie, Audio und Sensorik bis hin zu ASIC-Anwendungen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.indesmatech.com.

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