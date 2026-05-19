MOORE NANOTECHNOLOGY SYSTEMS ("Nanotech") gab heute bekannt, dass das Unternehmen von einer Tochtergesellschaft der SHIBAURA MACHINE CO., LTD., einem Hersteller von Industriewerkzeugmaschinen mit Sitz in Japan, übernommen wird.

Nanotech wurde vor fast 30 Jahren von Len Chaloux und Newman Marsilius III. als eigenständige Tochtergesellschaft der Moore Tool Company, Inc. gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Konzeption, Entwicklung und Herstellung modernster Ultrapräzisionswerkzeugmaschinen sowie der dazugehörigen Verfahren für die Fertigung hochentwickelter optischer und reflektierender Komponenten entwickelt.

"Angesichts der fortschreitenden Entwicklung der weltweiten Märkte ist es von entscheidender Bedeutung, die richtigen strategischen Partnerschaften zu finden", sagte Mark Boomgarden, President und CEO von Nanotech. "Die Partnerschaft mit Shibaura ermöglicht es uns, die tatsächlichen Kompetenzen beider Unternehmen unter einem gemeinsamen Managementteam zu bündeln wodurch beide Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihre Ressourcen zu skalieren und auf globaler Ebene in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß zu investieren."

Mitinhaber Newman Marsilius IV erklärte: "Moore Nanotechnology Systems ist so weit gewachsen, dass eine Partnerschaft mit einem Branchenführer wie Shibaura strategisch mit der Vision unseres Vorstands im Einklang stand. Dies war eine bewusste Entscheidung, um den langfristigen Erfolg und das Vermächtnis dessen zu sichern, was wir alle gemeinsam in den letzten drei Jahrzehnten aufgebaut haben." Newman fuhr fort: "Dank unserer gebündelten Ressourcen wird Nanotech seine nächste Runde der Technologie- und Produktentwicklung weiter vorantreiben und damit unsere zahlreichen Kunden auf der ganzen Welt bedienen."

Shibaura Machine ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Japan. Als bekanntes und angesehenes führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionstechnik legen sie großen Wert auf Unternehmenskultur, Innovation und Qualität. Sakamoto Shigetomo, President von Shibaura Machine, erklärte: "Die Übernahme von Nanotech wird zu einem wettbewerbsfähigeren Unternehmen in der globalen Ultrapräzisionsindustrie führen. Es geht darum, die sich ergänzenden Stärken unserer Kerngeschäfte zu bündeln, um unseren Kunden innovative Produkte und Technologien anzubieten." Durch den Zusammenschluss mit Shibaura erhält Nanotech Zugang zu umfangreicheren Ressourcen, größerer Reichweite und langfristigen Investitionen, um sein Wachstum zu beschleunigen wodurch das Unternehmen mehr Kunden erreichen und neue Möglichkeiten für seine Mitarbeiter schaffen kann.

Die Transaktion wird voraussichtlich innerhalb weniger Monate abgeschlossen sein, vorbehaltlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung bestimmter weiterer Bedingungen.

Houlihan Lokey fungierte als exklusiver Finanzberater und DLA Piper als Rechtsberater von Nanotech. TrueNorth Capital Partners fungierte als exklusiver Finanzberater, während Covington Burling und Anderson Mori Tomotsune als Rechtsberater von Shibaura tätig waren. Weitere Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Shibaura Machine Group

Die SHIBAURA MACHINE CO., LTD. ist ein Hersteller von Industriemaschinen, der 1938 als Hersteller von Werkzeugmaschinen gegründet wurde. Das Unternehmen hat stets eine breite Produktpalette angeboten, um den sich wandelnden Zeiten gerecht zu werden, und baut sein Geschäft derzeit in drei Segmenten aus, wobei Formmaschinen das Kerngeschäft bilden. Der Geschäftsbereich Metal Plastics Industrial Machine umfasst Spritzgießmaschinen, Druckgussmaschinen und Extrusionsmaschinen; der Geschäftsbereich Machine Tools umfasst Werkzeugmaschinen und hochpräzise Werkzeugmaschinen; und der Geschäftsbereich Control Systems umfasst technische Lösungen, Industrieroboter und elektronische Steuerungssysteme.

Über Moore Nanotechnology Systems

Moore Nanotechnology Systems wurde 1997 in Keene, New Hampshire, als eigenständige Tochtergesellschaft der Moore Tool Company gegründet. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung modernster ultrapräziser Werkzeugmaschinen und der damit verbundenen Verfahren (Einpunkt-Diamantdrehen, Mikrofräsen, Mikroschleifen und Glaspressformen) für die Produktion hochentwickelter optischer Komponenten in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Beleuchtung, Medizin und Automobilindustrie. Sie verfügen über eine installierte Basis von über 1.000 ultrapräzisen Bearbeitungssystemen in mehr als 30 Ländern weltweit.

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