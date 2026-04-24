The following instruments on XETRA do have their first trading 24.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.04.2026
Aktien
1 ID1000127202 Mitra Pinasthika Mustika Tbk
2 ID1000143506 Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
3 CA2279211031 Crossroads Gold Corp.
4 KYG1901X1161 High-Trend International Group
5 AU0000028946 Ioneer Ltd.
6 CA62948Q1072 NXT Energy Solutions Inc. 7 JP3780610006 Pilot Corp.
8 US59982U2006 Sui Group Holdings Ltd.
9 AT0000A34DM3 EPH Group AG
10 AU0000168668 Heavy Minerals Ltd.
11 AU000000MBK5 Metal Bank Ltd.
12 US22978P2056 Cue Biopharma Inc.
13 AU0000466062 Pilbara Gold Ltd.
14 US84612H3049 Sow Good Inc.
15 CA89624B5009 Trillion Energy International Inc.
16 AU0000466021 WA Gold Ltd.
Anleihen
1 XS3358347634 TDC Brands A/S
2 XS3327684414 Terumo Corp.
3 FR0129570620 Frankreich, Republik
4 XS3315415243 Abertis Infraestructuras Finance B.V.
5 ES04139000F6 Banco Santander S.A.
6 FR00140183Y5 Caisse des Dépôts et Consignations
7 AT0000A3RYQ4 Erste Bank Hungary Zrt.
8 USU52932BT37 Liberty Mutual Group Inc.
9 DE000A351Z10 Sächsische Aufbaubank -Förderbank -
10 XS3357256208 Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.04.2026
Aktien
1 ID1000127202 Mitra Pinasthika Mustika Tbk
2 ID1000143506 Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
3 CA2279211031 Crossroads Gold Corp.
4 KYG1901X1161 High-Trend International Group
5 AU0000028946 Ioneer Ltd.
6 CA62948Q1072 NXT Energy Solutions Inc. 7 JP3780610006 Pilot Corp.
8 US59982U2006 Sui Group Holdings Ltd.
9 AT0000A34DM3 EPH Group AG
10 AU0000168668 Heavy Minerals Ltd.
11 AU000000MBK5 Metal Bank Ltd.
12 US22978P2056 Cue Biopharma Inc.
13 AU0000466062 Pilbara Gold Ltd.
14 US84612H3049 Sow Good Inc.
15 CA89624B5009 Trillion Energy International Inc.
16 AU0000466021 WA Gold Ltd.
Anleihen
1 XS3358347634 TDC Brands A/S
2 XS3327684414 Terumo Corp.
3 FR0129570620 Frankreich, Republik
4 XS3315415243 Abertis Infraestructuras Finance B.V.
5 ES04139000F6 Banco Santander S.A.
6 FR00140183Y5 Caisse des Dépôts et Consignations
7 AT0000A3RYQ4 Erste Bank Hungary Zrt.
8 USU52932BT37 Liberty Mutual Group Inc.
9 DE000A351Z10 Sächsische Aufbaubank -Förderbank -
10 XS3357256208 Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.
