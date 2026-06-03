Neue EPH-Aktien zu 72 Euro je Stück

Die EPH Group AG setzt bei ihrer Wachstumsstrategie weiter auf den Kapitalmarkt. Nach der Emission von zwei Unternehmensanleihen sowie Listings an verschiedenen Börsen, setzt der Hotel- und Tourismusentwickler mit einer aktuellen Kapitalerhöhung den nächsten Schritt zur Finanzierung seiner Expansionspläne um. Die Mittel sollen vor allem in den Ausbau der aktuellen Projekt-Pipeline in Österreich und Deutschland fließen. EPH-Vorständin Yasmin Wilfling erläutert die Hintergründe der Kapitalmaßnahme und gibt einen Einblick zum aktuellen Stand der Projekte.

Anleihen Finder: Hallo Frau Wilfling, die EPH Group hat in kurzer Zeit schon mehrere Kapitalmarktschritte umgesetzt - von Anleihen bis hin zu neuen Börsenlistings. Welche Rolle spielt der Kapitalmarkt für Ihre langfristige Wachstumsstrategie? Welche Vorteile versprechen Sie sich von der erhöhten Kapitalmarktpräsenz?

Yasmin Wilfling: Der Kapitalmarkt ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Wachstumsstrategie. Unser Geschäftsmodell erfordert flexible Finanzierungsmöglichkeiten für die Entwicklung unserer Projekte und genau hier bietet uns der Kapitalmarkt entscheidende Vorteile gegenüber klassischen Finanzierungsstrukturen. Durch unsere Börsenpräsenz verfügen wir über zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten und steigern gleichzeitig unsere Sichtbarkeit bei Investoren, institutionellen Partnern und Grundstückseigentümern. Darüber hinaus erleichtert uns eine starke Kapitalmarktposition die Sicherung attraktiver Standorte und eröffnet uns zusätzliche Möglichkeiten bei strategischen Partnerschaften und zukünftigen Projektentwicklungen.

Anleihen Finder: Warum haben Sie sich nun für eine Kapitalerhöhung entschieden? Für welche konkreten Projekte und Entwicklungsphasen sollen die Mittel daraus hauptsächlich verwendet werden?

Yasmin Wilfling: ...

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