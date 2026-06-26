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Freitag, 26.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Tagebau oder Tiefsee-Bergbau: Für welchen Fußabdruck entscheidet sich die Welt?
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WKN: 870153 | ISIN: US4385161066 | Ticker-Symbol: ALD
Tradegate
26.06.26 | 08:51
205,15 Euro
+0,86 % +1,75
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
DJ Industrial
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
203,55205,3508:55
203,55205,3508:55
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BROADLEAF CO
BROADLEAF CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BROADLEAF CO LTD3,900+1,04 %
CHINA ECOTOURISM GROUP LTD0,0150,00 %
FOOD & LIFE COMPANIES LTD53,50+1,90 %
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD245,40-10,52 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC205,15+0,86 %
KAO CORPORATION34,590+0,58 %
KGL RESOURCES LIMITED0,1490,00 %
KINGSTON RESOURCES LIMITED0,022+10,10 %
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD26,6000,00 %
NITTO BOSEKI CO LTD107,00-1,83 %
PILOT CORPORATION26,4400,00 %
QRF CVA10,850-0,46 %
SANYO TRADING CO LTD8,2960,00 %
SUMITOMO CORPORATION33,600+1,42 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD64,54-2,00 %
UNION JACK OIL PLC0,039+1,30 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.