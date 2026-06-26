Das Instrument 2G0 JP3397150008 FOOD + LIFE CO. LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument 2G0 JP3397150008 FOOD + LIFE CO. LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument ALD US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument ALD US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument RZZ AU000000KSN7 KINGSTON RESOURCES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument RZZ AU000000KSN7 KINGSTON RESOURCES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument MO8 JP3926800008 MORINAGA MILK IND. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument MO8 JP3926800008 MORINAGA MILK IND. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument SMO JP3407400005 SUMITOMO EL.IND. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument SMO JP3407400005 SUMITOMO EL.IND. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument 2QR BE0974272040 ORF CVA EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026The instrument 2QR BE0974272040 ORF CVA EQUITY is traded ex capital adjustment on 26.06.2026Das Instrument NB5 JP3684400009 NITTO BOSEKI EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument NB5 JP3684400009 NITTO BOSEKI EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument FKA JP3827200001 FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument FKA JP3827200001 FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument ELXA US0101982082 ELECTROLUX B ADR/2 SK 5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument ELXA US0101982082 ELECTROLUX B ADR/2 SK 5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument SUMA JP3404600003 SUMITOMO CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument SUMA JP3404600003 SUMITOMO CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument KAO JP3205800000 KAO CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument KAO JP3205800000 KAO CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument KN6 AU000000KGL6 KGL RESOURCES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument KN6 AU000000KGL6 KGL RESOURCES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument WORA BMG216341294 CHINA ECOTO. SUB.HD 0,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument WORA BMG216341294 CHINA ECOTO. SUB.HD 0,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument 1OQ1 US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument 1OQ1 US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument VK6 JP3342500000 SANYO TRADING CO. LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument VK6 JP3342500000 SANYO TRADING CO. LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument 9BL JP3831490002 BROADLEAF CO. LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument 9BL JP3831490002 BROADLEAF CO. LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument W53 JP3780610006 PILOT CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument W53 JP3780610006 PILOT CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026Das Instrument 1UJ0 GB00BLH1S316 UNION JACK OILLS -,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2026The instrument 1UJ0 GB00BLH1S316 UNION JACK OILLS -,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2026 and ex capital adjustment on 29.06.2026