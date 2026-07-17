Wo "NO MORE RULES." sich mit dem Spirit von Kabuku vereint. KATE lässt sich von japanischer Ästhetik inspirieren und zeigt, wie sich mit Make-up, das mit Schatten spielt, die eigene Persönlichkeit hervorheben lässt.

Die weltweit tätige Kosmetikmarke KATE hat unter dem Titel "KABUKE: Break Convention" eine neue internationale Kampagne gestartet. Sie orientiert sich an Elementen des Kabuki, der traditionellen japanischen Bühnenkunst. Die Kampagne wurde am Mittwoch, dem 8. Juli 2026 vorgestellt. Diese Kampagne kombiniert das auf der japanischen Ästhetik basierende Make-up von KATE, das Schatteneffekte betont, mit dem Spirit des Kabuki. Dabei handelt es sich um traditionelles japanisches Theater, das durch Make-up den Wert von Individualität und Selbstentfaltung vermittelt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260708227961/de/

KATE international campaign "KABUKE: Break Convention" key visual.

Entsprechende Website: https://www.kate-global.net/my/special/kate_kabuki/

Seit der Gründung steht KATE für den Slogan "NO MORE RULES." und bietet Make-up, das sich über Konventionen hinwegsetzt und Menschen dazu befähigt, ihre Identität zum Ausdruck zu bringen und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Im Mittelpunkt dieser Vision steht der für die Marke charakteristische Make-up-Stil zur Betonung von Licht und Schatten eine Technik, die in der japanischen Ästhetik verwurzelt ist und diese Elemente nutzt, um Tiefe und Dimension zu schaffen. Indem KATE die Gesichtszüge modelliert und die innere Entschlossenheit sowie den unverwechselbaren Charakter des Ausdrucks jedes Einzelnen hervorhebt, positioniert die Marke Make-up als kraftvolle Form der Selbstdarstellung.

Auf den ersten Blick mag die Verbindung zwischen einer Make-up-Marke und Kabuki überraschend erscheinen. Doch beide blicken auf eine lange Tradition zurück, in der sie Ausdrucksformen geschaffen haben, die Grenzen sprengen und Epochen überspringen. Verwurzelt im Geist von Kabuku der Weigerung, sich von konventionellen Werten einschränken zu lassen -, entsteht ein unverwechselbarer Stil, der mit Licht und Schatten Charakter und Emotionen ausdrückt. Genau das macht KATE aus, eine Marke, die mit Make-up, das mit Licht und Schatten spielt, die innere Stärke zur Geltung bringt.

Ukon Onoe ist ein herausragender vielseitiger Künstler, der unter Wahrung der Tradition neue Wege beschreitet und diese Kampagne als Kabuki-Schauspieler und als Kiyomoto -Sänger prägt. Onoe stellt fest, dass die "NO MORE RULES."-Philosophie von KATE eng mit dem Geist des Kabuki verbunden ist, da beide eine Vielschichtigkeit teilen, die darin verwurzelt ist, das eigene wahre Selbst anzunehmen.

Die internationale Kampagne wurde unter dem Motto "KABUKE: Break Convention" vorgestellt. Am Mittwoch, dem 8. Juli 2026, veröffentlichte KATE eine Reihe von Kampagnenmaterialien darunter Key Visuals, einen Konzeptfilm und eine eigene Website mit dem Kabuki-Schauspieler Ukon Onoe. Damit präsentiert KATE eine unverwechselbare Weltanschauung, in der sich der Geist des Kabuki nahtlos mit der "NO MORE RULES"-Philosophie der Marke verbindet.

Für diese Markteinführung lässt sich KATE von den Blautönen inspirieren, die in Kumadori das stilisierte Make-up des Kabuki zum Einsatz kommen, um einen Make-up-Look vorzustellen, der die Augenpartie betont und dabei dezent blaue Akzente in die Lidschatten einfließen lässt. Kumadori ist eine charakteristische Ausdrucksform des Kabuki, bei der Licht, Schatten und Farbe eingesetzt werden, um das Wesen und die Emotionen einer Figur hervorzuheben. KATE konzentriert sich auf die starke Wirkung, die die Farbe Blau entfaltet, und nutzt diesen Farbton, um Dimension zu schaffen, Tiefe zu verstärken und einen starken Willen zum Ausdruck zu bringen.

Produkte, die dieses Kampagnenkonzept zum Leben erwecken, werden in ausgewählten asiatischen Märkten erhältlich sein. KATE Smooth Fit Pressed Powder und KATE Real Shading Stick sollen am Samstag, dem 25. Juli 2026, in Japan und in wichtigen asiatischen Märkten wie Taiwan, Hongkong, Thailand, Malaysia und den Philippinen auf den Markt kommen.

*Verfügbarkeit und Zeitpunkt können je nach Markt abweichen.

Über KATE

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 ist KATE eine globale Make-up-Marke, die auf dem Slogan "NO MORE RULES" basiert. Unbeeindruckt von Epochen, Trends oder Konventionen setzt sich die Marke für Make-up-Stile ein, die die Persönlichkeit und das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen unterstreichen.

Über Kao

Kao (TOKYO: 4452), ein in Japan ansässiger Hersteller von Kosmetika, Körperpflege- und Haushaltsprodukten sowie Spezialchemikalien, entwickelt Produkte und Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung, die das Leben aller Menschen und unseres Planeten bereichern. Mit seinen Marken wie Curél, SENSAI und MOLTON BROWN Kosmetik, Bioré und Jergens Hautpflegeprodukten, Oribe Haarpflegeprodukten, Attack Waschmittel und Laurier Sanitärprodukten ist Kao Teil des Alltaglebens von Menschen in Asien, Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zusammen mit seinem Chemiegeschäft, das einen Beitrag für eine Vielzahl von Branchen leistet, erzielt Kao einen Jahresumsatz von rund 1.690 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 31.500 Mitarbeiter und blickt auf eine mehr als 130-jährige Geschichte der Innovation zurück.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Kao Group.

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