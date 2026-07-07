Ein durch klinische Erkenntnisse gestütztes Postbiotikum fördert die Stimmung und das Wohlbefinden und bietet dank seiner flexiblen Formulierung vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKIO:2264), ein führendes japanisches Unternehmen im Bereich Milchprodukte und funktionelle Inhaltsstoffe, gab heute bekannt, dass es in den Vereinigten Staaten den selbstbestätigten GRAS-Status (Generally Recognized As Safe) für LAC-Living+ (L. helveticus MCC1848), seinen firmeneigenen postbiotischen Inhaltsstoff, erlangt hat. Dieser Meilenstein erweitert die kommerzielle Verfügbarkeit von LAC-Living+ auf dem US-Markt und ermöglicht dessen Einsatz in Nahrungsergänzungsmitteln, funktionellen Lebensmitteln und Getränken, wodurch die Entwicklung von Produkten gefördert wird, die auf die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Lösungen für Gesundheit und Wohlbefinden zugeschnitten sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260706071274/de/

Wachsendes Interesse an Postbiotika und psychischem Wohlbefinden

Das Interesse der Verbraucher an einem proaktiven Gesundheitsmanagement hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, parallel zu einem wachsenden Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Darm und Gehirn, der gemeinhin als Darm-Hirn-Achse bezeichnet wird. Infolgedessen entwickelt sich der weltweite Markt für funktionelle Inhaltsstoffe über herkömmliche Probiotika hinaus und umfasst nun auch Postbiotika nicht lebensfähige Mikroorganismen und/oder deren Bestandteile, die physiologische Vorteile bieten. Postbiotika finden aufgrund ihrer Stabilität, Sicherheit und einfachen Formulierbarkeit zunehmend Beachtung, insbesondere in Produktformen, die für lebende Mikroorganismen eine Herausforderung darstellen. Diese Vorteile machen sie zu einer attraktiven Option für Hersteller, die nach zuverlässigen, wissenschaftlich fundierten Inhaltsstoffen suchen.

Morinaga Milk ist seit jeher führend in der Forschung und Entwicklung im Bereich der Postbiotika. Im Jahr 2018 erlangte das Unternehmen den selbst bestätigten GRAS-Status für LAC-Shield (L. paracasei MCC1849), seinen ersten postbiotischen Inhaltsstoff. Aufbauend auf diesen Erfahrungen stellt LAC-Living+ die zweite postbiotische Innovation des Unternehmens dar, die entwickelt wurde, um den neuen Bedürfnissen der Verbraucher im Bereich der Stimmung und des psychischen Wohlbefindens gerecht zu werden.

LAC-Living+: Klinische Belege für das tägliche Wohlbefinden

LAC-Living+ (L. helveticus MCC1848) ist ein wärmebehandelter postbiotischer Inhaltsstoff, der entwickelt wurde, um wissenschaftliche Glaubwürdigkeit mit Flexibilität bei der Rezepturentwicklung zu verbinden. Die Wirksamkeit wurde in klinischen Studien am Menschen untersucht; diese deuten darauf hin, dass die Einnahme von LAC-Living+ dazu beitragen kann, das psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität zu fördern, insbesondere bei Personen, die unter Alltagsstress leiden. Zu den berichteten Ergebnissen zählen Verbesserungen bei Indikatoren, die sich auf die Stimmung und den psychischen Zustand beziehen, was eine wissenschaftliche Grundlage für den Einsatz in Produkten bildet, die auf das psychische Wohlbefinden abzielen. In Japan wurde L. helveticus MCC1848 ebenfalls im Rahmen des Systems für Lebensmittel mit Funktionsangaben (FFC) als funktioneller Inhaltsstoff zugelassen, wobei berichtet wird, dass er dazu beiträgt, in Situationen mit vorübergehendem psychischem Stress eine positive Stimmung (Vitalität) aufrechtzuerhalten. Während sich die Forschung zur Darm-Hirn-Achse weiterentwickelt, tragen solche Erkenntnisse und Errungenschaften zu einer wachsenden Zahl von Belegen bei, die die Rolle mikrobiombezogener Inhaltsstoffe in ganzheitlichen Gesundheitsansätzen untermauern, welche körperliches und geistiges Wohlbefinden miteinander verbinden.

Vorteile der Formulierung für vielfältige Anwendungsbereiche

Neben seiner wissenschaftlichen Grundlage bietet LAC-Living+ wichtige technische Vorteile für die Produktentwicklung.

Als postbiotischer Inhaltsstoff ist LAC-Living+ nicht lebensfähig, wodurch es unter Bedingungen, die lebende Mikroorganismen beeinträchtigen könnten, stabil bleibt. Dazu gehören die Einwirkung von Wärmebehandlung, Feuchtigkeit und Umgebungsbedingungen, die eine verlängerte Haltbarkeit gewährleisten, wodurch es sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Diese Eigenschaften bieten Herstellern mehr Flexibilität bei der Rezeptur und der Produktgestaltung und ermöglichen den Einsatz in verschiedenen Produktkategorien wie trinkfertigen Getränken, Pulverprodukten, Riegeln, Gummibonbons, Milchprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln.

Förderung von Innovationen auf dem US-Markt

Die Erlangung des selbstbestätigten GRAS-Status stellt einen entscheidenden Schritt dar, um eine breitere Akzeptanz von LAC-Living+ in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen.

"Die Erlangung des selbstbestätigten GRAS-Status für LAC-Living+ stellt einen wichtigen Meilenstein für unser Postbiotika-Portfolio dar", sagte Masashi Kamiya, General Manager der Abteilung für funktionelle Lebensmittelzutaten bei Morinaga Milk Industry Co., Ltd. "Angesichts des wachsenden Interesses an psychischem Wohlbefinden und praktischen Gesundheitslösungen sind wir davon überzeugt, dass LAC-Living+ ein großes Potenzial birgt, um unsere Partner bei der Entwicklung innovativer Produkte zu unterstützen, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind."

Morinaga Milk setzt sich weiterhin dafür ein, seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Inhaltsstoffe voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung sicherer, wissenschaftlich fundierter und anwendungsfreundlicher Lösungen für den globalen Markt liegt.

Über Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

Die Morinaga Milk Industry Co., Ltd. ist eines der führenden Molkereiunternehmen Japans und verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Nutzung des Nährwerts von Milchprodukten und funktionellen Inhaltsstoffen.

Das Unternehmen ist weltweit für seine Fachkompetenz in den Bereichen Probiotika, Postbiotika und mikrobiombezogene Forschung anerkannt, gestützt auf jahrzehntelange wissenschaftliche Untersuchungen zur Sicherheit, Funktionalität und zu den Wirkmechanismen nützlicher Mikroorganismen. Seit den 1960er Jahren treibt Morinaga Milk die Forschung zu Bifidobakterien und deren Bedeutung für die menschliche Gesundheit voran und leistet damit einen Beitrag zur Entwicklung hochwertiger, wissenschaftlich fundierter Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum.

Weitere Informationen zu den Probiotika und Postbiotika von Morinaga finden Sie unter: https://morinagamilk-ingredients.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260706071274/de/

Contacts:

Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

Investor Public Relations Department: Kazuaki Kajikawa

Functional Food Ingredients Division: Saki Yamashita

E-Mail: interntl-pr@morinagamilk.co.jp

Morinaga Milk Website: https://www.morinagamilk.co.jp/english/