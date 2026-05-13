Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Gelungener Jahresauftakt mit hohem Auftragseingang - Guidance bestätigt
Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat neben dem Geschäftsbericht 2025 (der die vorläufigen Zahlen vollumfänglich bestätigte) auch einige wesentliche KPIs zu Q1 vorgestellt. Sowohl Umsatz (+9,1%) als auch Auftragseingang (+18,7%) legten im Vorjahresquartalsvergleich deutlich zu, EBIT (€ 0,823 Mio.; + 7,2%) und EPS (€ 0,09; +50%) verbesserten sich. Dies ist umso bemerkenswerter, als das Marktumfeld für Maschinenbauer weiterhin anspruchsvoll bleibt. Wir trauen DATRON weiterhin ein branchenüberdurchschnittliches Wachstum zu. Mit einem von uns geschätzten 2026er KGV von 12,9 (Peer Group Median: 18,9) ist die Aktie fundamental günstig. Insiderkäufe im April und Mai (durch den CEO und den Aufsichtsrat) stützen diese Einschätzung.
Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 14,42. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20260513_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2327024 13.05.2026 CET/CEST