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DATRON gibt die testierten Geschäftszahlen 2025 sowie die Zahlen des ersten Quartals 2026 bekannt



07.05.2026 / 07:25 CET/CEST

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DATRON gibt die testierten Geschäftszahlen 2025 sowie die Zahlen des ersten Quartals 2026 bekannt Konzern-Geschäftszahlen 2025: Umsatz TEUR 60.204 (Vorjahreswert TEUR 60.587)

Operatives EBIT TEUR 3.074 (Vorjahreswert TEUR 3.447)

Operatives Ergebnis je Aktie EUR 0,37 (Vorjahreswert EUR 0,60 je Aktie)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividendenzahlung i.H.v. EUR 0,10 je Aktie vor Konzern-Ergebnisse 1. Quartal 2026: Umsatz TEUR 15.549 (Vorjahreswert TEUR 14.257)

Auftragseingang TEUR 19.642 (Vorjahreswert TEUR 16.543)

EBIT TEUR 823 (Vorjahreswert TEUR 768)

Ergebnis je Aktie EUR 0,09 (Vorjahreswert EUR 0,06) Ober-Ramstadt, 7. Mai 2026 - Die DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC Fräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Ober-Ramstadt bei Darmstadt, gibt die testierten DATRON Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Die bereits im Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen wurden durch den für das Geschäftsjahr 2025 gewählten, für DATRON tätigen Wirtschaftsprüfer vollständig bestätigt. Mit einem Umsatz von rund EUR 60,2 Mio., einem operativen EBIT von TEUR 3.074 sowie einem operativen Ergebnis von EUR 0,37 je Aktie konnte der DATRON Konzern das Geschäftsjahr 2025 profitabel abschließen. Unter Berücksichtigung der einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem erfolgten Umzug an den neuen Hauptstandort in Ober-Ramstadt lag das EBIT zum 31.12.2025 bei TEUR 556, das Ergebnis je Aktie betrug EUR -0,07. Der Jahresabschluss des DATRON Konzerns sowie der DATRON AG ist ab heute auf der Internetseite der Gesellschaft www.datron.de im Bereich Investor Relations abrufbar. Vorstand und Aufsichtsrat der DATRON AG werden auf der virtuellen Hauptversammlung im Juni 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von EUR 0,10 je Aktie vorschlagen. Der Start in das Geschäftsjahr 2026 verlief für den DATRON Konzern plangemäß. DATRON generierte einen Umsatz in Höhe von TEUR 15.549 (Vorjahreswert TEUR 14.257), einen Auftragseingang in Höhe von TEUR 19.642 (Vorjahreswert TEUR 16.543) und einem EBIT in Höhe von TEUR 823 (Vorjahreswert TEUR 768). Das Ergebnis je DATRON Aktie betrug EUR 0,09 (Vorjahreswert EUR 0,06). Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert und sieht für den DATRON Konzern im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz und einen Auftragseingang in einer Spanne von rund EUR 63 Mio. bis EUR 69 Mio. vor. Die geplante EBIT-Marge liegt in einer Spanne von 5,0 % bis 8,0 %. Das geplante Ergebnis je DATRON Aktie beträgt zwischen EUR 0,40 und EUR 0,80. Der DATRON Konzern erwartet im 2. Quartal 2026 einen Umsatz als auch Auftragseingang in einer Spanne von ca. EUR 16,0 Mio. bis EUR 18,0 Mio. und ein EBIT von ca. EUR 0,9 Mio. bis EUR 1,8 Mio. zu erwirtschaften. Dies entspricht für das 2. Quartal einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,10 bis EUR 0,25. Über DATRON: Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Fräsmaschinen, insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien, hochwertige Fräswerkzeuge sowie Dosiermaschinen für industrielle Dicht- und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Customer Care-Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen Made in Germany für Kunden in aller Welt an. DATRON Fräs- und Dosierlösungen zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus und werden in allen Branchen, vorwiegend in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-, Medizin- und Automobilindustrie, sowie in der Luftfahrt eingesetzt. Mehr als 3.000 Maschinenkunden weltweit arbeiten erfolgreich mit über 6.000 DATRON Maschinensystemen. DATRON bewegt sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2025 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 60 Mio. und ein operatives EBIT von rund EUR 3,1 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 300 Mitarbeiter. DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt unter anderem das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube und DATRON evo 600) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next. Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.

Kontakt: DATRON AG

IR@datron.de

Am Innovationsfeld 1

64372 Ober-Ramstadt



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