The following instruments on XETRA do have their first trading 10.12.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.12.2025Aktien1 JP3108030002 Axyz Co. Ltd.2 JP3431200009 Sourcenext Corp.3 JP3453900007 Takagi Seiko Corp.4 JP3552500005 Toso Co. Ltd.5 KYG4102B1077 Green Tea Group Ltd.6 US7004021009 Park Dental Partners Inc.7 ZAE000269890 Momentum Group Ltd.8 IT0005676140 Piu Medical S.p.A.9 US88338N2062 TherapeuticsMD Inc.10 AU0000415879 American Uranium Ltd.11 CA05351P1080 Avanti Helium Corp.12 CA0919012074 Bitterroot Resources Ltd.13 CA2869111021 Eli Lilly and Co. CDR14 KYG6391Y1281 Nano Labs Ltd.15 AU0000235004 Terra Critical Minerals Ltd.16 AU0000282246 True North Copper Ltd.17 CA33583M2067 First Nordic Metals Corp.18 CA4299351094 Highland Critical Minerals Corp.19 CA67059X3040 NuRAN Wireless Inc.20 CA74767B1031 Quantum Secure Encryption Corp.21 CA80280U2056 Santacruz Silver Mining Ltd.Anleihen/ETF1 XS3238204062 A2A S.p.A.2 XS3203027654 ASTM S.p.A.3 XS3249795223 CI Financial Corp.4 AU3FN0091682 Toyota Finance Australia Ltd.5 AU3CB0298404 Toyota Finance Australia Ltd.6 XS3244877869 Poste Italiane S.p.A.7 DE000NLB51N9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB51L3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB51J7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 DE000NLB51G3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 US91282CPH87 United States of America12 IE0004HMINW0 AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF13 IE000UZO4IC7 Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF14 IE0005HNE843 WisdomTree Europe Value UCITS ETF15 IE000D1017N2 WisdomTree Global Value UCITS ETF16 IE000F9AQNW6 WisdomTree US Value UCITS ETF