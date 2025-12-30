Das Instrument 996 AU0000046732 RENERGEN LTD CDI/1:1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.12.2025 und ex Kapitalmassnahme am 31.12.2025

The instrument 996 AU0000046732 RENERGEN LTD CDI/1:1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.12.2025 and ex capital adjustment on 31.12.2025



Das Instrument SAJA US20441A1025 CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 30.12.2025

The instrument SAJA US20441A1025 CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 30.12.2025



Das Instrument HEG CA33583M2067 FIRST NORDIC M. CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.12.2025 und ex Kapitalmassnahme am 31.12.2025

The instrument HEG CA33583M2067 FIRST NORDIC M. CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.12.2025 and ex capital adjustment on 31.12.2025





© 2025 Xetra Newsboard