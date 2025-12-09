Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA80917B1094 Scope Technologies Corp. 09.12.2025 CA74767B1031 Quantum Secure Encryption Corp. 10.12.2025 Tausch 1:1
CA43005Y1007 Highland Critical Minerals Corp. 09.12.2025 CA4299351094 Highland Critical Minerals Corp. 10.12.2025 Tausch 1:1
CA80280U1066 Santacruz Silver Mining Ltd. 09.12.2025 CA80280U2056 Santacruz Silver Mining Ltd. 10.12.2025 Tausch 4:1
CA67059X2059 NuRAN Wireless Inc. 09.12.2025 CA67059X3040 NuRAN Wireless Inc. 10.12.2025 Tausch 300:1
CA33583M1077 First Nordic Metals Corp. 09.12.2025 CA33583M2067 First Nordic Metals Corp. 10.12.2025 Tausch 4:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA80917B1094 Scope Technologies Corp. 09.12.2025 CA74767B1031 Quantum Secure Encryption Corp. 10.12.2025 Tausch 1:1
CA43005Y1007 Highland Critical Minerals Corp. 09.12.2025 CA4299351094 Highland Critical Minerals Corp. 10.12.2025 Tausch 1:1
CA80280U1066 Santacruz Silver Mining Ltd. 09.12.2025 CA80280U2056 Santacruz Silver Mining Ltd. 10.12.2025 Tausch 4:1
CA67059X2059 NuRAN Wireless Inc. 09.12.2025 CA67059X3040 NuRAN Wireless Inc. 10.12.2025 Tausch 300:1
CA33583M1077 First Nordic Metals Corp. 09.12.2025 CA33583M2067 First Nordic Metals Corp. 10.12.2025 Tausch 4:1
© 2025 Xetra Newsboard