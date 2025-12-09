The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.12.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2025



ISIN Name

US8581552036 STEELCASE INC. A

CA33583M1077 FIRST NORDIC M. CORP.

CA43005Y1007 HIGHLAND CRIT.MINER. A

CA67059X2059 NURAN WIRELESS INC.

CA80280U1066 SANTACRUZ SILVER MINING

CA80917B1094 SCOPE TECHNOLOGIES O.N.

US00973Y1082 AKERO THEREP.INC.DL-,0001

US1850632035 CLEARSIDE BIOMED. O.N.





© 2025 Xetra Newsboard