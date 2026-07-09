Zentralisierung und Ausbau der praktischen Ausbildung zur Stärkung der globalen Dienstleistungskapazitäten

Die Rigaku Corporation, ein globaler Lösungspartner für Röntgenanalysesysteme und ein Konzernunternehmen der Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; CEO: Jun Kawakami ("Rigaku") hat in seinem Werk in Osaka das Rigaku Solutions Center Osaka (RSC-Osaka) eröffnet. Die neue Einrichtung bündelt und erweitert die praktische Ausbildung für Außendiensttechniker, die Halbleitermesssysteme betreuen, und stärkt damit die globalen Servicekapazitäten von Rigaku.

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Photo: Hands-on training using the TXRF-V310 at RSC-Osaka

Da sich die Halbleiterfertigungsprozesse kontinuierlich in Richtung feinerer Geometrien, einer höheren Schichtenanzahl und komplexerer dreidimensionaler Strukturen weiterentwickeln, erfordern Halbleitermesssysteme immer größere Präzision und Betriebsstabilität. Röntgenanalysetechnologien spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Erfüllung dieser Anforderungen durch hochpräzise, zerstörungsfreie Messungen.

Da die Auslieferungen von Halbleitermesssystemen durch Rigaku weiter zunehmen, steigt auch der Bedarf an hochqualifizierten Außendiensttechnikern. Praktische, praxisorientierte Schulungen sind unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit der Geräte zu maximieren und Ausfallzeiten bei den Kunden zu minimieren.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat Rigaku das RSC-Osaka eröffnet, eine spezielle Schulungseinrichtung für Halbleitermesstechnik-Systeme. Der neu errichtete Reinraum im Werk Osaka beherbergt mehrere Halbleitermesssysteme, sodass die Schulungsteilnehmer praktische Erfahrungen bei der Demontage und Montage der Geräte, der Systemjustierung sowie der Leistungsüberprüfung sammeln können. Auf diese Weise können Servicetechniker fortgeschrittene Wartungs- und Fehlerbehebungsfähigkeiten unter Bedingungen entwickeln, die den im Einsatz vor Ort herrschenden Bedingungen sehr nahe kommen.

"Unsere Kunden vertrauen auf Rigaku-Systeme in einigen der anspruchsvollsten Halbleiterfertigungsumgebungen der Welt", sagte Markus Kuhn, Executive Officer und General Manager des Geschäftsbereichs Halbleitermesstechnik bei Rigaku. "Durch die Zusammenführung mehrerer Schulungssysteme am RSC-Osaka können wir effizientere und flexiblere Schulungen anbieten, die auf unterschiedliche Qualifikationsstufen und technische Anforderungen zugeschnitten sind. Die Einrichtung bietet Servicetechnikern und Vertriebspartnern aus aller Welt praktische, praxisorientierte Lernmöglichkeiten und trägt so dazu bei, das technische Fachwissen zu stärken und die Serviceabläufe in unserem globalen Netzwerk zu vereinheitlichen. Der Standort innerhalb des Werks in Osaka ermöglicht es uns zudem, mehr Techniker zu schulen und den hochwertigen Support, den wir unseren Kunden weltweit bieten, weiter zu verbessern."

Auch in Zukunft wird Rigaku das Spektrum der in seinen Schulungsprogrammen behandelten Systeme weiter ausbauen und die Schulungsmöglichkeiten für Servicetechniker erweitern. Durch diese Maßnahmen wird das Unternehmen seine weltweiten Dienstleistungskapazitäten zur Unterstützung der Halbleiterindustrie weiter ausbauen.

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in 136 Ländern und Regionen und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte rigaku-holdings.com/english

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Sawa Himeno

Director, Communications Dept., Rigaku Holdings Corporation

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