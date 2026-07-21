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WKN: A14VRL | ISIN: US6378701063 | Ticker-Symbol: 4GC
Tradegate
20.07.26 | 15:01
38,400 Euro
-0,78 % -0,300
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
38,32038,88009:39
38,32038,88009:36
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALTER EGO MEDIA
ALTER EGO MEDIA SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALTER EGO MEDIA SA5,2000,00 %
BIG BANC SPLIT CORP11,300+2,73 %
BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA SPA6,7000,00 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST38,400-0,78 %
OSISKO GOLD GROUP INC1,960-1,01 %
POULAILLON SA8,675-100,00 %
UNITH LTD0,0060,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.