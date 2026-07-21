Das Instrument I92 GRS541003000 ALTER EGO MEDIA S.A. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 22.07.2026The instrument I92 GRS541003000 ALTER EGO MEDIA S.A. EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.07.2026 and ex capital adjustment on 22.07.2026Das Instrument 68W IT0005640286 BRAGA MORO SIST.ENER. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 22.07.2026The instrument 68W IT0005640286 BRAGA MORO SIST.ENER. EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.07.2026 and ex capital adjustment on 22.07.2026Das Instrument CM30 AU0000256646 UNITH LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 22.07.2026The instrument CM30 AU0000256646 UNITH LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.07.2026 and ex capital adjustment on 22.07.2026Das Instrument 3OZ0 CA68828E8099 OSISKO DEVELOPMENT CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 22.07.2026The instrument 3OZ0 CA68828E8099 OSISKO DEVELOPMENT CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.07.2026 and ex capital adjustment on 22.07.2026Das Instrument 1DQ FR0013015583 POULAILLON S.A. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 22.07.2026The instrument 1DQ FR0013015583 POULAILLON S.A. EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.07.2026 and ex capital adjustment on 22.07.2026Das Instrument 4GC US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 22.07.2026The instrument 4GC US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.07.2026 and ex capital adjustment on 22.07.2026Das Instrument 165 CA0888931023 BIG BANC SPLIT CORP. A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 22.07.2026The instrument 165 CA0888931023 BIG BANC SPLIT CORP. A EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.07.2026 and ex capital adjustment on 22.07.2026