Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+50% in 13 Tagen - Steht der große Ausbruch jetzt bevor?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14VRL | ISIN: US6378701063 | Ticker-Symbol: 4GC
Tradegate
20.07.26 | 15:01
38,400 Euro
-0,78 % -0,300
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
37,84037,92021:07
37,74038,08021:06
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BRAGA MORO
BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA SPA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA SPA6,7000,00 %
COLUMBIA FINANCIAL INC19,400+2,11 %
MANZ AG0,042-14,52 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST38,400-0,78 %
OSISKO GOLD GROUP INC1,960-1,01 %
POULAILLON SA8,675-100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.