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Manz AG beantragt Widerruf der Börsenzulassung an der Frankfurter Wertpapierbörse
Reutlingen, 29. Juni 2026 - Der Insolvenzverwalter und der Vorstand der Manz AG haben heute bei der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt, die Zulassung der von der Manz AG ausgegebenen Aktien zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 4 BörsG zu widerrufen. Es ist davon auszugehen, dass der Handel der Aktien der Manz AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Laufe des 3. Quartals 2026 eingestellt wird.
Ferner haben der Insolvenzverwalter und der Vorstand entschieden, den Widerruf der Einbeziehung der Aktien der Manz AG in den Freiverkehr an weiteren Börsen in Deutschland zu beantragen.
Ziel der Anträge ist es, die Folgepflichten für die Gesellschaft entfallen zu lassen, die sich aus der Börsenzulassung und der Einbeziehung in den Börsenhandel ergeben.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A0JQ5U3
Manz AG
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Manz AG
|Steigäckerstr. 5
|72768 Reutlingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 7121 9000-0
|Fax:
|+49 (0) 7121 9000-99
|E-Mail:
|info@manz.com
|Internet:
|http://www.manz.com
|ISIN:
|DE000A0JQ5U3
|WKN:
|A0JQ5U
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2355900
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