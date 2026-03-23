|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABB LTD
|CH0012221716
|0,94 CHF
|1,0309 EUR
|AMPHENOL CORPORATION
|US0320951017
|0,25 USD
|0,216 EUR
|BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP
|US0959241060
|0,05 USD
|0,0432 EUR
|BRODRENE A&O JOHANSEN A/S
|DK0061686714
|3,75 DKK
|0,5019 EUR
|BRUKER CORPORATION
|US1167941087
|0,05 USD
|0,0432 EUR
|CASH CONVERTERS INTERNATIONAL LIMITED
|AU000000CCV1
|0,01 AUD
|0,006 EUR
|COMPAGNIE DES ALPES SA
|FR0000053324
|-
|0,98 EUR
|ENI SPA
|IT0003132476
|-
|0,26 EUR
|FERROGLOBE PLC
|GB00BYW6GV68
|0,015 USD
|0,0129 EUR
|G-III APPAREL GROUP LTD
|US36237H1014
|0,1 USD
|0,0864 EUR
|GIVAUDAN SA
|CH0010645932
|72 CHF
|78,9646 EUR
|GLADSTONE CAPITAL CORPORATION
|US3765358789
|0,15 USD
|0,1296 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
|US3765361080
|0,1 USD
|0,0864 EUR
|GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
|US3765461070
|0,08 USD
|0,0691 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION
|US3765491010
|0,0467 USD
|0,0403 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION PFD SER.B
|US3765493099
|0,125 USD
|0,108 EUR
|INVESTORS TITLE COMPANY
|US4618041069
|0,46 USD
|0,3975 EUR
|LYCOPODIUM LIMITED
|AU000000LYL7
|0,22 AUD
|0,1335 EUR
|MT HOJGAARD HOLDING A/S
|DK0010255975
|10 DKK
|1,3384 EUR
|PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY
|US7365088472
|0,525 USD
|0,4537 EUR
|POULAILLON SA
|FR0013015583
|-
|0,08 EUR
|STMICROELECTRONICS NV
|NL0000226223
|0,09 USD
|0,0777 EUR
|UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INC
|US91388P1057
|0,105 USD
|0,0907 EUR
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