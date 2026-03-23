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Das "Next Butte?"-Setup in Montana - und es ist noch immer eine $15M-Story
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WKN: 897791 | ISIN: IT0003132476 | Ticker-Symbol: ENI
Tradegate
20.03.26 | 21:26
23,545 Euro
+0,62 % +0,145
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ENI SPA 5-Tage-Chart
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Firmen im Artikel
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ABB
ABB LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABB LTD70,00-0,28 %
AMPHENOL CORPORATION108,78-1,27 %
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP10,4000,00 %
BRODRENE A&O JOHANSEN A/S11,4800,00 %
BRUKER CORPORATION29,210+1,35 %
CASH CONVERTERS INTERNATIONAL LIMITED0,1870,00 %
COMPAGNIE DES ALPES SA24,150-0,82 %
ENI SPA23,545+0,62 %
FERROGLOBE PLC3,460+6,79 %
G-III APPAREL GROUP LTD23,0000,00 %
GIVAUDAN SA2.940,00-0,61 %
GLADSTONE CAPITAL CORPORATION15,300+0,39 %
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION10,110-0,20 %
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION11,900-3,25 %
GLADSTONE LAND CORPORATION9,155+0,22 %
INVESTORS TITLE COMPANY214,50-0,61 %
LYCOPODIUM LIMITED8,2000,00 %
MT HOJGAARD HOLDING A/S47,8000,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY43,6000,00 %
POULAILLON SA6,8000,00 %
STMICROELECTRONICS NV27,075-2,50 %
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INC17,680+5,18 %
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