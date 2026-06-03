Der DAX hat am Dienstag etwas zulegen können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 25.124,17 Zählern. In den Mittwoch dürfte er derweil kaum verändert starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 25.096 Zähler.Die geopolitische Lage rund um den Konflikt mit dem Iran bleibt weiterhin schwer einzuschätzen. US-Präsident Donald Trump betonte zuletzt, dass die Gespräche zwischen Washington und Teheran über ein mögliches Rahmenabkommen fortgesetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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