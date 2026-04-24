Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech meldet sich eindrucksvoll zurück: Im 1. Quartal 2026 gelingt nicht nur eine stabile Performance - der Aktienkurs schlägt sogar den Nasdaq Biotechnology Index. Für Anleger ist das ein klares Signal: Der Biotech-Sektor lebt - und BB Biotech positioniert sich neu für die nächste Wachstumsphase. Outperformance trotz schwierigem Marktumfeld Während geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und volatile Märkte viele Anleger verunsicherten, zeigte sich der Biotech-Sektor erstaunlich robust. Genau hier konnte BB Biotech punkten. Der Aktienkurs legte im ersten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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