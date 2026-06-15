EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: BB BIOTECH AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BB BIOTECH AG
|Schwertstrasse 6
|8200 Schaffhausen
|Schweiz
|Internet:
|www.bbbiotech.ch
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2344176 15.06.2026 CET/CEST
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