|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACTIVIA PROPERTIES INC
|JP3047490002
|3169 JPY
|17,0809 EUR
|ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC
|GB00BDHXPG30
|0,015 GBP
|0,0173 EUR
|ALLIANCE WITAN PLC
|GB00B11V7W98
|0,0733 GBP
|0,0846 EUR
|ATCO LTD
|CA0467894006
|0,5196 CAD
|0,3228 EUR
|AVINGTRANS PLC
|GB0009188797
|0,02 GBP
|0,023 EUR
|BANCO DE SABADELL SA ADR
|US0595681059
|1,1734 USD
|1,0091 EUR
|CARD FACTORY PLC
|GB00BLY2F708
|0,037 GBP
|0,0427 EUR
|CATHAY GENERAL BANCORP
|US1491501045
|0,38 USD
|0,3268 EUR
|CINEMARK HOLDINGS INC
|US17243V1026
|0,09 USD
|0,0774 EUR
|CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ADR
|US12562Y1001
|0,2045 USD
|0,1759 EUR
|DIPLOMA PLC
|GB0001826634
|0,191 GBP
|0,2205 EUR
|DOF GROUP ASA
|NO0012851874
|0,37 USD
|0,3182 EUR
|EMBECTA CORP
|US29082K1051
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|ENACT HOLDINGS INC
|US29249E1091
|0,24 USD
|0,2064 EUR
|ENERGIEKONTOR AG
|DE0005313506
|-
|1 EUR
|EXPEDIA GROUP INC
|US30212P3038
|0,48 USD
|0,4128 EUR
|FINNING INTERNATIONAL INC
|CA3180714048
|0,325 CAD
|0,2019 EUR
|GAMMA COMMUNICATIONS PLC
|GB00BQS10J50
|0,148 GBP
|0,1709 EUR
|GOLDPAC GROUP LTD
|HK0000172855
|0,05 HKD
|0,0054 EUR
|GOLDPLAT PLC
|GB00B0HCWM45
|0,0017 GBP
|0,002 EUR
|GUNOSY INC
|JP3273820005
|22 JPY
|0,1185 EUR
|HILL & SMITH PLC
|GB0004270301
|0,35 GBP
|0,4042 EUR
|I2S SA
|FR0005854700
|-
|0,11 EUR
|INDORAMA VENTURES PCL
|TH1027010012
|0,175 THB
|0,0046 EUR
|INDORAMA VENTURES PCL NVDR
|TH1027010R10
|0,175 THB
|0,0046 EUR
|INTEGRAFIN HOLDINGS PLC
|GB00BD45SH49
|0,038 GBP
|0,0438 EUR
|INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE HOLDINGS ...
|BMG4809J1062
|0,075 USD
|0,0645 EUR
|INTERTEK GROUP PLC
|GB0031638363
|1,077 GBP
|1,2437 EUR
|INTRON TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
|KYG4914A1076
|0,0182 HKD
|0,0019 EUR
|INWIDO AB
|SE0006220018
|5,5 SEK
|0,5091 EUR
|JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION LTD
|BMG5137R1088
|0,018 USD
|0,0154 EUR
|KB COMPONENTS AB
|SE0022725743
|1,5 SEK
|0,1388 EUR
|KELLER GROUP PLC
|GB0004866223
|0,521 GBP
|0,6016 EUR
|KEWPIE CORPORATION
|JP3244800003
|32 JPY
|0,1724 EUR
|KINSALE CAPITAL GROUP INC
|US49714P1084
|0,25 USD
|0,215 EUR
|KRS CORPORATION
|JP3244700005
|12 JPY
|0,0646 EUR
|NEW ZEALAND RURAL LAND COMPANY LIMITED
|NZNZLE0001S2
|0,0134 NZD
|0,0067 EUR
|ON THE BEACH GROUP PLC
|GB00BYM1K758
|0,01 GBP
|0,0115 EUR
|OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD
|JP3187000009
|40 JPY
|0,2156 EUR
|OSG CORPORATION
|JP3170800001
|39 JPY
|0,2102 EUR
|REGIONAL REIT LIMITED
|GG00BSY2LD72
|0,02 GBP
|0,023 EUR
|RHI MAGNESITA NV
|NL0012650360
|-
|1,2 EUR
|SCHERZER & CO AG
|DE0006942808
|-
|0,05 EUR
|SSP GROUP PLC
|GB00BGBN7C04
|0,016 GBP
|0,0184 EUR
|TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BMV92D64
|0,039 GBP
|0,045 EUR
|ULTIMATE PRODUCTS PLC
|GB00BYX7MG58
|0,009 GBP
|0,0103 EUR
|UNITED URBAN INVESTMENT CORPORATION
|JP3045540006
|4550 JPY
|24,5245 EUR
|VESUVIUS PLC
|GB00B82YXW83
|0,165 GBP
|0,1905 EUR
|VICTREX PLC
|GB0009292243
|0,1342 GBP
|0,1549 EUR
|XINJIANG XINXIN MINING INDUSTRY CO LTD
|CNE1000007G2
|0,05 CNY
|0,0063 EUR
|XYLEM INC
|US98419M1009
|0,43 USD
|0,3698 EUR
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