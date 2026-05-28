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WKN: A1JMBU | ISIN: US98419M1009 | Ticker-Symbol: XY6
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27.05.26 | 17:35
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ACTIVIA PROPERTIES INC Chart 1 Jahr
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ACTIVIA PROPERTIES INC685,000,00 %
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC1,7400,00 %
ALLIANCE WITAN PLC15,1000,00 %
ATCO LTD43,400-0,46 %
AVINGTRANS PLC7,3500,00 %
CARD FACTORY PLC0,863+0,35 %
CATHAY GENERAL BANCORP48,800-1,61 %
CINEMARK HOLDINGS INC23,2000,00 %
DIPLOMA PLC82,05+0,92 %
DOF GROUP ASA11,110-0,36 %
EMBECTA CORP2,867+1,49 %
ENACT HOLDINGS INC36,2000,00 %
ENERGIEKONTOR AG47,3000,00 %
EXPEDIA GROUP INC196,38+0,78 %
FINNING INTERNATIONAL INC63,50-2,31 %
GAMMA COMMUNICATIONS PLC11,300-1,74 %
GOLDPAC GROUP LTD0,0790,00 %
GOLDPLAT PLC0,2060,00 %
GUNOSY INC2,560-5,19 %
HILL & SMITH PLC31,4000,00 %
I2S SA6,100-1,61 %
INDORAMA VENTURES PCL0,6150,00 %
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC3,9200,00 %
INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE HOLDINGS LTD24,540+0,04 %
INTERTEK GROUP PLC62,85-2,18 %
INTRON TECHNOLOGY HOLDINGS LTD0,1630,00 %
INWIDO AB13,530-4,38 %
JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION LTD0,538-6,92 %
KB COMPONENTS AB4,000+0,25 %
KELLER GROUP PLC27,400-2,14 %
KEWPIE CORPORATION22,2000,00 %
KINSALE CAPITAL GROUP INC265,00+0,61 %
KRS CORPORATION17,032-1,63 %
NEW ZEALAND RURAL LAND COMPANY LIMITED0,4580,00 %
ON THE BEACH GROUP PLC1,630-2,40 %
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD31,8000,00 %
OSG CORPORATION18,2000,00 %
REGIONAL REIT LIMITED--
RHI MAGNESITA NV32,200-5,85 %
SCHERZER & CO AG2,740-0,72 %
SSP GROUP PLC1,820-13,33 %
TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST PLC4,5600,00 %
ULTIMATE PRODUCTS PLC0,520+1,96 %
UNITED URBAN INVESTMENT CORPORATION835,000,00 %
VESUVIUS PLC5,250+1,94 %
VICTREX PLC7,1500,00 %
XINJIANG XINXIN MINING INDUSTRY CO LTD0,197-6,19 %
XYLEM INC95,430,00 %
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