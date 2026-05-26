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Scherzer & Co. AG stellt Gegenantrag zum Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung der Rocket Internet SE



26.05.2026 / 11:01 CET/CEST

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Scherzer & Co. AG stellt Gegenantrag zum Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung der Rocket Internet SE



Die Rocket Internet SE hat für den 24. Juni 2026 zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung in virtueller Form eingeladen. Die Verwaltung schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn von EUR 600 Mio. eine Dividende von EUR 0,04 je Aktie auszuschütten.



Die Scherzer & Co. AG hat der Rocket Internet SE dazu soeben folgenden Gegenantrag übermittelt:



Rocket Internet SE

c/o HCE Consult AG

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 22-24



10785 Berlin



E-Mail: antraege@hce-consult.de



Köln, 26. Mai 2026



Gegenantrag der Scherzer & Co. AG zum Tagesordnungspunkt 2 der für den 24. Juni 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Rocket Internet SE



Sehr geehrter Herr Samwer, sehr geehrte Damen und Herren,



entgegen dem Vorschlag der Verwaltung der Gesellschaft zum Tagesordnungspunkt 2, eine Dividende in Höhe von EUR 0,04 je Aktie auszuschütten, stellen wir folgenden Gegenantrag:



Wir schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von EUR 600.000.000,00 wie folgt zu verwenden: Verteilung an die Aktionäre: Ausschüttung einer Dividende von EUR 5,00 je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigter Stückaktie, insgesamt EUR 407.427.540,00.

je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigter Stückaktie, insgesamt EUR 407.427.540,00. Gewinnvortrag: Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung: EUR 192.572.460,00.

Gründe für eine Erhöhung der Dividende: Die vorgeschlagene Dividende in Höhe von lediglich EUR 0,04 je Aktie , entsprechend einer Dividendensumme von EUR 3,26 Mio. steht im eklatanten Missverhältnis zu den wirtschaftlichen Ergebnissen der Rocket Internet SE im abgelaufenen Geschäftsjahr. Im Einzelabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr zeigt die Rocket Internet SE einen Jahresüberschuss von EUR 155,6 Mio. , im Konzernabschluss ein Periodenergebnis von EUR 751,1 Mio., entsprechend einem Ergebnis je Aktie von EUR 9,22 .

, entsprechend einer steht im eklatanten Missverhältnis zu den wirtschaftlichen Ergebnissen der Rocket Internet SE im abgelaufenen Geschäftsjahr. Im Einzelabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr zeigt die Rocket Internet SE einen , im Konzernabschluss ein entsprechend einem . Im Konzern errechnet sich ein Buchwert je Aktie von EUR 31,92 . Darüber hinaus ist von erheblichen stillen Reserven auszugehen. Im Konzernabschluss berichtet Rocket Internet wie folgt über Ereignisse nach dem Bilanzstichtag: "In Bezug auf die von Rocket Internet gehaltenen nicht notierten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bilanzierte Eigenkapitalinstrumente gab es nach dem Stichtag folgende Ereignisse, die nicht mehr in die Bewertung zum Stichtag eingeflossen sind, da diese als wertbegründend angesehen wurden: Venture-Capital-Fonds Gigafund 0.14, LP ist an der Space Exploration Technologies Corp. beteiligt. Die Space Exploration Technologies Corp. gab m 1. April 2026 eine vertrauliche Vorab-Einreichung des Prospektentwurfs (confidential draft registration statement) bei der der U.S. Securities and Exchange Commission bekannt. Im April 2026 hat Kalshi Inc. eine Finanzierungsrunde in Höhe von rund Mrd. USD 1 abgeschlossen. Die Bewertung des Unternehmens lag dabei bei etwa Mrd. USD 22. Damit hat sich die Bewertung innerhalb weniger Monate deutlich erhöht. Im Dezember 2025 wurde Kalshi noch mit rund Mrd. USD 11 bewertet. Die nach dem Abschlussstichtag eingetretenen Ereignisse führten jeweils zu signifikanten Wertsteigerungen der Buchwerte der Anteile." Allein der Bewertungssprung bei Kalshi führt zu einer Erhöhung des inneren Wertes von Rocket Internet von etwa EUR 310 Mio. oder EUR 3,80 je Aktie.

. Darüber hinaus ist von auszugehen. Im Konzernabschluss berichtet Rocket Internet wie folgt über Ereignisse nach dem Bilanzstichtag: In der Einzelbilanz zeigt die Gesellschaft einen Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten von insgesamt EUR 445 Mio ., gleichzeitig bestehen keine Bankverbindlichkeiten.

., gleichzeitig bestehen keine Bankverbindlichkeiten. Nennenswerte Neuinvestments wurden seit Jahren nicht mehr getätigt. So war z.B. der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowohl 2025 (EUR 144,8 Mio.) als auch 2024 (EUR 24,2 Mio.) im Konzern jeweils positiv, es wurde also per Saldo desinvestiert . Gleichzeitig steht eine Reihe von großen Investments vor einem möglichen Exit.

. Gleichzeitig steht eine Reihe von großen Investments vor einem möglichen Exit. Rocket Internet hat im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2025 "zur Erhöhung der Flexibilität für etwaige zukünftige Ausschüttungen" EUR 600 Mio. aus der Kapitalrücklage entnommen, geht also selbst davon aus, dass der Betrag für Dividenden zur Verfügung steht.

Insgesamt ist festzuhalten: Die von der Verwaltung vorgeschlagene Dividende von 0,04 EUR je Aktie steht in einem eklatanten Missverhältnis zum Jahresergebnis 2025. Eine Dividende von EUR 5,00 je Aktie entspräche, bezogen auf das Konzernergebnis je Aktie von EUR 9,22, einer moderaten Ausschüttungsquote von 54%. Rocket Internet war zum 31.12.2025 frei von Bankschulden und verfügte über für eine solche Ausschüttung notwendige Liquidität von EUR 445 Mio. Rocket Internet desinvestiert seit Jahren, die Liquidität wird im Unternehmen offensichtlich nicht benötigt.

Als Nachweis der Aktionärseigenschaft fügen wir eine aktuelle Bescheinigung unserer Depotbank bei.



Wir bitten Sie, uns den Eingang dieses Gegenantrags zu bestätigen und denselben den Aktionären unverzüglich zugänglich zu machen.



Mit freundlichen Grüßen



Dr. Georg Issels

Vorstand

Scherzer & Co. AG



Hans Peter Neuroth

Vorstand

Scherzer & Co. AG



--Ende des Gegenantrags--





Köln, 26. Mai 2026



Der Vorstand





Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Mitglied des Vorstands der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de



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