EQS-News: Scherzer & Co. AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Die Scherzer & Co. AG ist Aktionärin der Rocket Internet SE. Sie hat am 15. Dezember 2025 nachfolgendes Schreiben an Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft sowie an den Wirtschaftsprüfer EY versandt:
Zu den wichtigsten Abschreibungen auf Beteiligungsansätze im Geschäftsjahr 2024 ist festzuhalten:
Wäre Rocket Internet nicht delisted, unsere Gesellschaft käme in den letzten Tagen und Monaten mit der Veröffentlichung positiver adhoc-Meldungen kaum noch nach, insbesondere was die Beteiligung an Kalshi angeht. Kalshi gehört zu den weltweit am schnellsten wachsenden Start-ups. Im Oktober 2025 sammelte das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde 300 Mio. US$ auf Basis einer Bewertung von 5 Mrd. US$ ein und weniger als 2 Monate später wurden 1 Mrd. US$ auf Basis einer Bewertung von 11 Mrd. US$ eingeworben. Eine Verwässerung der Beteiligung an Kalshi auf etwa 4% unterstellt, hat sich deren fairer Wert gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2024 also auf etwa 370 Mio. Euro in etwa vertausendfacht.
