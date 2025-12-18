EQS-News: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Die Scherzer & Co. AG ist Aktionärin der Rocket Internet SE. Sie hat am 15. Dezember 2025 nachfolgendes Schreiben an Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft sowie an den Wirtschaftsprüfer EY versandt:



Sehr geehrter Herr Samwer, sehr geehrte Herren des Aufsichtsrates,

sehr geehrte Damen und Herren der EY GmbH & Co. KG als Wirtschaftsprüfer der Jahresabschlüsse 2024 und 2025 der Gesellschaft.



Sie, sehr geehrter Herr Samwer, haben den Jahresabschluss 2024 aufgestellt, Sie, sehr geehrte Damen und Herren von EY haben diesen Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Testat versehen und Sie, sehr geehrte Herren des Aufsichtsrates, haben diesen Jahresabschluss gebilligt.



Sowohl im Konzern als auch in der Einzelgesellschaft wies die Rocket Internet SE im Geschäftsjahr 2024 ein tiefrotes Ergebnis von -552 Mio. Euro bzw. -576 Mio. Euro aus. Dies lag vor allem daran, dass sehr selbstbewusst Wertberichtigungen auf Beteiligungen vorgenommen worden sind, die mindestens im Lichte aktueller bekannt gewordener bewertungsrelevanter Ereignisse als sehr konservativ, wenn nicht sogar als voreilig oder fragwürdig erscheinen. Wir können uns des Verdachts nicht erwehren, dass Sie, sehr geehrter Herr Samwer, wieder einmal ein besonderes Interesse daran hatten, die Gesellschaft für Außenstehende möglichst schlecht dastehen zu lassen und ihren wahren Wert zu verschleiern und Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsrat dies abgenickt haben.



Zu den wichtigsten Abschreibungen auf Beteiligungsansätze im Geschäftsjahr 2024 ist festzuhalten: Die Rocket Internet SE hielt nach unserem Kenntnisstand zum 31.12.2024 direkt und/oder indirekt 4,0% an der SumUp Holdings S.à r.l. Diese Beteiligung haben Sie um rund 158 Mio. Euro auf 131 Mio. Euro abgeschrieben, obwohl es noch im Oktober 2024 Berichte über die geplante Platzierung existierender Aktien auf einer Bewertungsbasis von 8 Mrd. Euro für das Gesamtunternehmen gab, was einer Bewertung von 320 Mio. Euro für unsere 4% entsprach.



An der Canva Inc. hielt unsere Gesellschaft zum 31.12.2024 direkt und/oder indirekt 0,3%. Auf diese Beteiligung wurde eine massive Wertberichtigung von mehr als zwei Drittel auf 25,6 Mio. Euro vorgenommen, obwohl sich der fair value auf Basis einer Finanzierungsrunde, die im 1. Quartal 2024 stattgefunden hatte, noch bei 77 Mio. Euro befunden haben soll.



Eine Beteiligung in Höhe von 5,1% hielt die Rocket Internet SE zum Jahresende 2024 an der Kalshi Inc.. Deren Wertansatz wurde in der letzten Bilanz von 4,4 Mio. Euro auf nur noch 0,4 Mio. Euro korrigiert. Wäre Rocket Internet nicht delisted, unsere Gesellschaft käme in den letzten Tagen und Monaten mit der Veröffentlichung positiver adhoc-Meldungen kaum noch nach, insbesondere was die Beteiligung an Kalshi angeht. Kalshi gehört zu den weltweit am schnellsten wachsenden Start-ups. Im Oktober 2025 sammelte das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde 300 Mio. US$ auf Basis einer Bewertung von 5 Mrd. US$ ein und weniger als 2 Monate später wurden 1 Mrd. US$ auf Basis einer Bewertung von 11 Mrd. US$ eingeworben. Eine Verwässerung der Beteiligung an Kalshi auf etwa 4% unterstellt, hat sich deren fairer Wert gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2024 also auf etwa 370 Mio. Euro in etwa vertausendfacht.



Aber auch die Beteiligungen an SumUp und Canva dürften im laufenden Jahr wesentlich zur Erhöhung des inneren Wertes der Rocket Internet SE und über Zuschreibungen zu einem mutmaßlich sehr positiven Ergebnis beitragen. Bei SumUp verdichten sich die Hinweise, dass ein IPO auf Basis einer Bewertung von bis zu knapp 13 Mrd. Euro vorbereitet wird. Auch bei Canva wird offenbar an einem Börsengang gearbeitet. Darüber hinaus wurden im August des laufenden Jahres Mitarbeiteraktien dieser Gesellschaft auf Basis einer Bewertung von 42 Mrd. US$ platziert.



Wenn wir die positiven Wertbeiträge der Bewertungsexplosion bei Kalshi und der sehr positiven Entwicklungen bei SumUp und Canva addieren, kommen wir auf einen Gesamtbetrag von rund 870 Mio. Euro oder etwa 10,50 Euro je Rocket Internet Aktie. Interessant und zu hinterfragen sein wird, inwieweit diese Entwicklungen Eingang in die 2025er Erfolgsrechnung unserer Gesellschaft finden und von den Abschlussprüfern testiert werden. Wir werden das sehr genau beobachten.



Bleibt noch die indirekte Beteiligung an SpaceX, deren Höhe Sie angeblich selber nicht kennen. Zumindest haben Sie auf der letzten HV offengelegt, dass dort 2021 über einen Fonds etwa 45 Mio Euro bei einer SpaceX-Bewertung von 74 Mrd. US$ investiert wurden. Am vergangenen Wochenende wurde berichtet, dass die Gesellschaft einen Insideraktienverkauf auf Basis einer Bewertung von 800 Mrd. US$ genehmigt habe. Bei einem Börsengang, der für 2026 vorbereitet wird, soll eine Bewertung von 1,5 Billionen (!) US$ angestrebt werden. Rocket Internet hält die indirekte Beteiligung über einen 11,9% Anteil am Gigafund 0.14 und hat diese zum 31.12.2024 mit 65 Mio. Euro bewertet, gerade einmal 44% über den ursprünglichen Anschaffungskosten. Ausweislich einer Meldung des Fonds gegenüber der Securities and Exchange Commision vom 28.4.2025, wies der Fonds einen "gross asset value" von 1,85 Mrd. US$ aus.



Durch diese sehr prägnanten Beispiele ist es mehr als offensichtlich, dass den Streubesitzaktionären valide Informationen über den wahren Wert unserer Gesellschaft so lange und so weit wie möglich vorenthalten werden sollen. Es liegt nahe, dass dies das Ziel hat, den Streubesitzaktionären am Ende des Tages möglichst viel ihres Anteiles an der Gesellschaft ohne faire Gegenleistung abzunehmen.



Sehr geehrter Herr Samwer,

inzwischen dürften die Kapitalmaßnahmen, die die diesjährige Hauptversammlung beschlossen hat, umgesetzt sein, so dass unsere Gesellschaft freie Rücklagen in Höhe von rund 1,38 Mrd. Euro oder rund 17 Euro je Aktie zuzüglich eines zu erwartenden Bilanzgewinns 2025 zur Verfügung hat, die theoretisch für Ausschüttungen und/oder Aktienrückkäufe zur Verfügung stehen. Wir gehen davon aus, dass Sie noch vor der Veröffentlichung des (mutmaßlich herausragend guten) 2025er Ergebnisses ein erstes Aktienrückkaufangebot durchführen werden, um wieder Aktien zum Schnäppchenpreis einzusammeln.



Ein Appell an Sie, den Streubesitz über den inneren Wert der Rocket Internet SE vor einem eventuellen Rückkaufangebot fair aufzuklären, dürfte ins Leere gehen. So hoffen wir, dass wir durch diesen offenen Brief etwas Transparenz schaffen können, eine Aufgabe die eigentlich von der Verwaltung der Gesellschaft wahrzunehmen wäre. Die Damen und Herren des Prüfteams von EY möchten wir auf diesem Weg ausdrücklich auffordern, bei ihren Prüfungen der 2025er Abschlüsse des Konzerns und der SE besonders sorgfältig vorzugehen und insbesondere Abschreibungen und Wertaufholungen kritisch zu hinterfragen. Den Aufsichtsrat erinnern wir daran, dass er bei der Billigung der von Herrn Samwer aufgestellten Jahresabschlüsse als Organ im Sinne aller Aktionäre zu handeln hat.



Mit freundlichen Grüßen



Dr. Georg Issels

Vorstand

Scherzer & Co. AG



Hans Peter Neuroth

Vorstand

Scherzer & Co. AG



