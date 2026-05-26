LTM, der Partner für "Business Creativity" der weltweit größten Unternehmen, ist eine strategische Partnerschaft mit der SSP Group eingegangen, einem führenden Betreiber von Gastronomie- und Getränkebetrieben an Reisezielen weltweit. Im Rahmen dieser KI-gestützten Partnerschaft wird LTM der SSP Group modernisierten, durchgängigen IT-Infrastruktur-Support sowie verbesserte Anwendungswartungsdienste bereitstellen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird LTM seine fortschrittlichen KI-Fähigkeiten, einschließlich seines BlueVerseTM-Ökosystems, nutzen, um SSP dabei zu unterstützen, operative Risiken zu managen, die Komplexität von Infrastruktur und Anwendungen zu vereinfachen sowie die Geschäftseffizienz und Agilität zu steigern. Darüber hinaus wird sich die Zusammenarbeit darauf konzentrieren, datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen, Innovationen durch Automatisierung zu beschleunigen, skalierbare Lösungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses bereitzustellen und die Kostenoptimierung durch KI-Automatisierung und Vereinfachung voranzutreiben.

"Während wir unsere IT-Fähigkeiten weiter ausbauen, wird uns ein vertrauenswürdiger Partner wie LTM mit fundiertem Fachwissen und einem Fokus auf KI-gesteuerte Innovation dabei helfen, unsere Transformation zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern, den Support zu verbessern und unseren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten", sagte Jon Wood, Chief Digital and Technology Officer der SSP Group

"Wir sind stolz darauf, die SSP Group auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu begleiten. Mit BlueVerse, unserem KI-orientierten Ansatz sowie einem tiefen Verständnis des SSP-Marktes sind wir bestrebt, eine Schlüsselrolle bei ihren IT-Support- und Modernisierungsinitiativen zu spielen", sagte Manju Kygonahally, Chief Business Officer -UK, Nordics South Africa bei LTM.

Langfristig wird LTM den Übergang von SSP zu einer intelligenten und optimierten IT-Infrastruktur unterstützen, die das globale Netzwerk des Unternehmens abdeckt.

Über SSP Group plc

SSP Group plc (LSE:SSPG) ist ein weltweit führender Betreiber von Gastronomie- und Getränkebetrieben an Verkehrsknotenpunkten und beschäftigt 49.000 Mitarbeiter in rund 3.000 Standorten in 38 Ländern. Wir sind spezialisiert auf die Konzeption, Einrichtung und den Betrieb einer vielfältigen Palette von Gastronomie- und Getränkebetrieben in Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Verkehrsknotenpunkten in sechs Formaten: Restaurants mit Tischservice und Schnellrestaurants, Bars, Cafés, Lounges und auf Lebensmittel ausgerichtete Convenience-Stores. Unser umfangreiches Markenportfolio umfasst eine Mischung aus internationalen, nationalen und lokalen Marken, die auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden und Gäste zugeschnitten sind.

Unser Ziel ist es, der beste Teil der Reise zu sein, und unser Fokus liegt darauf, jede Reise schmackhafter zu gestalten indem wir Reisenden auf der ganzen Welt großartiges Essen und herzliche Gastfreundschaft bieten. Nachhaltigkeit ist entscheidend für unseren langfristigen Erfolg, und wir streben danach, positive Auswirkungen für unser Unternehmen zu erzielen und gleichzeitig Stakeholder zusammenzubringen, um einen nachhaltigen Food-Travel-Sektor zu fördern.

Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-orientiertes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der Partner für Business Creativity der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM* die Verantwortung für die Ergebnisse unserer Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn zu überflügeln. Erfahren Sie mehr unter LTM.com.

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