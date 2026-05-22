Die Transaktion wäre Teil einer 360°-Partnerschaft mit Randstad, die Folgendes umfasst:

Geplante Übernahme eines Geschäftsvolumens von über 500 Mio. USD (469 Mio. €), vor allem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automobil, Versorgungsunternehmen und BFS

Fünfjährige IT-Dienstleistungspartnerschaft zur Förderung der KI-gestützten Transformation des India Global Capability Center von Randstad

Strategischer Talent-MSP zur Unterstützung der wachsenden globalen Belegschaft von LTM

LTM und Randstad gaben bekannt, dass LTM ein Angebot zur Übernahme des Technologie- und Beratungsgeschäfts von Randstad in Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg und Australien unterbreitet hat, das einen Jahresumsatz von über 500 Mio. USD (469 Mio. €) umfasst, um domänengesteuerte Lösungen und KI-Dienstleistungen in der Region auszubauen.

Die geplante Übernahme würde die Präsenz von LTM in Schlüsselmärkten ausbauen, vor allem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automobilindustrie, Versorgungsunternehmen und BFS. Sie würde lokales Fachwissen und ergänzende regionale Kompetenzen in den Bereichen domänenorientiertes Digital Engineering, Cybersicherheit und IoT ermöglichen, unterstützt durch Onshore- und Nearshore-Bereitstellung über Zentren in Rumänien und Portugal.

Dies würde ein diversifizierteres Portfolio für LTM schaffen die Unternehmensgröße in Europa und Australien ausbauen und die Position in regulierten und wachstumsstarken Branchen durch Beziehungen zu namhaften Kunden stärken.

Die Transaktion würde die globalen KI-zentrierten Kompetenzen von LTM um lokale Fach- und Nearshore-Expertise erweitern, die entscheidend ist, um Kunden eine digitale und KI-gestützte Transformation in einem regelkonformen und skalierbaren Modell zu ermöglichen. Sie würde die globale Dienstleistungsbasis von LTM durch eine erweiterte regionale Präsenz stärken.

Die geplante Übernahme ist Teil einer 360°-Kooperation, die eine fünfjährige IT-Dienstleistungspartnerschaft zur Förderung der KI-gestützten Transformation für das India Global Capability Center von Randstad sowie einen strategischen Talent-MSP zur Unterstützung der wachsenden globalen Belegschaft von LTM umfasst.

Venu Lambu, CEO MD von LTM, sagte: "Die geplante Vereinbarung steht im Einklang mit unserer Fünfjahresstrategie zum Aufbau eines widerstandsfähigeren, diversifizierteren und ausgewogeneren Portfolios. Durch die Kombination unserer globalen KI-zentrierten Kompetenzen mit lokalem Kontext und Branchenexpertise würde diese Übernahme unsere Fähigkeit stärken, konforme, domänenorientierte KI-Dienstleistungen und souveräne Lösungen in Märkten bereitzustellen, die für uns strategisch wichtig sind. Diese 360°-Partnerschaft mit Randstad wäre ein entscheidender Schritt auf unserem Wachstumskurs."

Sander van 't Noordende, CEO von Randstad sagte: "Die geplante Vereinbarung ist ein bewusster Schritt im Rahmen unserer 'Partner-For-Talent'-Strategie. Durch die Partnerschaft mit LTM stellen wir sicher, dass unsere Kunden weiterhin erstklassige Dienstleistungen erhalten, während wir unser Portfolio straffen, um in Wachstumssegmente und digitale Marktplätze zu investieren, die das größte Skalierungspotenzial und den größten Mehrwert bieten. Wir freuen uns ebenso über die Partnerschaft mit LTM in Indien, wo deren KI-Expertise entscheidend zur Weiterentwicklung unserer digitalen Kompetenzen beitragen wird."

Die Übernahme soll über die hundertprozentige Tochtergesellschaft von LTM LTIMindtree UK Limited ("LTM UK") erfolgen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und anderer Abschlussbedingungen.

Über LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-orientiertes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der Business-Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse unserer Kunden und hilft ihnen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn zu überflügeln. Erfahren Sie mehr unter LTM.com.

Über Randstad

Randstad ist das weltweit führende Personalunternehmen mit der Vision, das fairste und spezialisierteste Personalunternehmen der Welt zu sein. Wir sind der Partner der Wahl für Talente und Kunden. Wir verfügen über ein tiefes Verständnis des Arbeitsmarktes und helfen unseren Kunden durch unsere vier Spezialisierungen Operational, Professional, Digital und Enterprise dabei, die hochwertigen, vielfältigen und agilen Belegschaften aufzubauen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Wir setzen uns dafür ein, Menschen aller Hintergründe gleiche Chancen zu bieten und ihnen zu helfen, in der sich schnell verändernden Arbeitswelt relevant zu bleiben. Durch den Wert, den wir schaffen, engagieren wir uns dafür, die Arbeitswelt für alle besser zu machen. Randstad hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden, ist in 39 Märkten tätig und beschäftigt rund 38.000 Mitarbeiter. 2025 haben wir fast 150.000 Kunden und über 1,7 Millionen Talente unterstützt und einen Umsatz von 23,1 Milliarden Euro erzielt. Randstad N.V. ist an der Euronext Amsterdam notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.randstad.com.

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