Aktien - letzte Woche warteten die Märkte auf eine Lösung des Iran-Kriegs. Aber die Iraner sehen sich im Vorteil und Trump verlängert "auf unbestimmte Zeit" den Waffenstillstand. Aber die Strasse von Hormus bleibt mehr oder weniger zu, Trumps Gegenblockade erscheint ohne grosse Wirkung.Und so verharren die Märkte in einer Warteposition. Die Berichtssaison liefert positive Überraschungen bei Intel - Kursplus über 20% - oder SAP - immerhin stabilisiert. Dagegen steht eine Jungheinrich mit Kurs- und Zahleneinbruch. eine AMD springt auf Rekordhochs, Automobile leiden unter Chinageschäft. Dazu die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin