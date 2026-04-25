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WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker-Symbol: P911
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24.04.26 | 17:35
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PORSCHE AG 5-Tage-Chart
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41,10041,59024.04.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ATOSS SOFTWARE
ATOSS SOFTWARE SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ATOSS SOFTWARE SE82,20+3,92 %
BB BIOTECH AG48,550+0,21 %
CIRCUS SE8,110-3,34 %
ITM POWER PLC1,870+0,11 %
K+S AG15,7700,00 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE SE40,000+1,14 %
MHP HOTEL AG1,400+2,19 %
NANOREPRO AG1,485-3,26 %
PLATFORM GROUP SE & CO KGAA3,420+0,59 %
PORSCHE AG41,110-1,91 %
RHEINMETALL AG1.319,20-6,24 %
SURTECO GROUP SE10,200+2,51 %
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