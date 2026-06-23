Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die NanoRepro AG die bisherige europäische Vertriebs- und Lizenzvereinbarung für das FiberSense-CGM-System in eine direkte Eigenkapitalbeteiligung an der FiberSense AG umgewandelt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe FiberSense die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIb erhalten, wodurch die Ausgangslage nun eine andere sei. NanoRepro halte nicht länger lediglich Vertriebsrechte an einem Entwicklungsprodukt, sondern partizipiere nun unmittelbar an der möglichen Wertsteigerung des gesamten FiberSense-Unternehmens. Gelinge der Produktionshochlauf und die kommerzielle Einführung, könne sich der Beteiligungswert innerhalb kurzer Zeit vervielfachen. FiberSense entwickele sich damit aus Sicht der GBC-Analysten zu einem potenziell transformativen Werttreiber für NanoRepro. FiberSense müsse aber zunächst eine zuverlässige Serienproduktion, wettbewerbsfähige Leistungsdaten und eine erfolgreiche Marktakzeptanz nachweisen. Gelinge dies, könne das Unternehmen nicht nur als eigenständiger Anbieter wachsen, sondern auch für strategische Partner oder Käufer interessant werden. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 4,50 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.06.2026, 12:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 23.06.2026 um 09:00 Uhr fertiggestellt und am 23.06.2026 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9b1e5c77da22876555bd51cb57bab379

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.