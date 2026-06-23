Original-Research: NanoRepro AG - von GBC AG



23.06.2026 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Erhebliche, bislang nicht genau quantifizierbare Upside: FiberSense könnte zum transformativen Werttreiber werden NanoRepro hat die bisherige europäische Vertriebs- und Lizenzvereinbarung für das FiberSense-CGM-System in eine direkte Eigenkapitalbeteiligung an der FiberSense AG umgewandelt. Zusätzlich stellt NanoRepro dem Unternehmen 1,0 Mio. € über eine Wandelanleihe zur Verfügung. Kurz zuvor hatte FiberSense die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIb erhalten. Damit hat sich die Ausgangslage grundlegend verändert. NanoRepro hält nicht länger lediglich Vertriebsrechte an einem Entwicklungsprodukt, sondern partizipiert nun unmittelbar an der möglichen Wertsteigerung des gesamten FiberSense-Unternehmens. Gelingt der Produktionshochlauf und die kommerzielle Einführung, könnte sich der Beteiligungswert innerhalb kurzer Zeit vervielfachen. FiberSense entwickelt sich damit aus unserer Sicht zu einem potenziell transformativen Werttreiber für NanoRepro. Attraktive Positionierung im milliardenschweren CGM-Markt FiberSense entwickelt ein System zur kontinuierlichen Glukosemessung mit einer Tragedauer von bis zu 28 Tagen. Der Sensor wird mit einem abnehmbaren, wiederaufladbaren und wiederverwendbaren Detektor kombiniert. Dadurch könnte sich das Produkt sowohl durch die längere Nutzungsdauer als auch durch potenziell niedrigere laufende Kosten von etablierten Systemen differenzieren. Der globale CGM-Markt wird insbesondere von Abbott und Dexcom geprägt. Abbott erzielt mit FreeStyle Libre bereits quartalsweise CGM-Umsätze von rund 2,0 Mrd. US-Dollar. Dexcom erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Umsätze von rund 4,66 Mrd. US-Dollar, nach rund 4,02 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Daneben verfügen Medtronic und Senseonics über eigene CGM- und Diabetes-Plattformen. FiberSense muss zunächst eine zuverlässige Serienproduktion, wettbewerbsfähige Leistungsdaten und eine erfolgreiche Marktakzeptanz nachweisen. Sollte dies gelingen, könnte das Unternehmen nicht nur als eigenständiger Anbieter wachsen, sondern auch für strategische Partner oder Käufer interessant werden. Abbott, Dexcom und Medtronic haben in der Vergangenheit bereits zahlreiche externe Diabetes-Technologien übernommen. Bewertungspotenzial reicht von einem relevanten Zusatzwert bis zu mehreren Euro je Aktie Da NanoRepro AG bislang weder die genaue Beteiligungsquote noch die Transaktionsbewertung veröffentlicht hat, ist eine punktgenaue Bewertung derzeit kaum möglich. Die folgende Szenarioanalyse unterstellt daher illustrativ eine Beteiligung von 10 %. Die Bandbreite reicht damit von einem zusätzlichen Beteiligungswert von rund 0,35 € je NanoRepro-Aktie in einem frühen Kommerzialisierungsszenario bis zu mehr als 5,00 € je Aktie bei erfolgreicher Skalierung und strategischer Positionierung. Dies würde zusätzlich zu den bestehenden operativen Aktivitäten und weiteren Beteiligungen von NanoRepro entstehen. Die Werte stellen Bruttobeteiligungswerte vor möglichen Verwässerungen, Steuern, Transaktionskosten und Bewertungsabschlägen dar. Die Wandelanleihe wurde nicht zusätzlich berücksichtigt, da die Wandlungskonditionen nicht bekannt sind. Fazit Die CE-Kennzeichnung und die Umwandlung der bisherigen Lizenz in Eigenkapital stellen aus unserer Sicht einen sehr bedeutenden Fortschritt dar. Das regulatorische Risiko wurde wesentlich reduziert, während NanoRepro nun direkt an der gesamten potenziellen Wertentwicklung von FiberSense beteiligt ist. Die genaue Höhe des Upsides ist derzeit schwierig bis nahezu unmöglich belastbar zu bestimmen. Die Bewertungsspanne ist außerordentlich breit und hängt insbesondere vom Produktionshochlauf, dem Marktstart, ersten Umsätzen, der Erstattung und möglichen strategischen Partnerschaften ab. Aufgrund der vergleichsweise geringen Unternehmensgröße von NanoRepro könnten bereits moderate Fortschritte bei FiberSense einen erheblichen Einfluss auf den Unternehmenswert haben. Im Erfolgsfall eröffnet die Beteiligung einen zusätzlichen Wert von deutlich mehr als 1,00 € je Aktie und unter sehr positiven Annahmen von mehr als 5,00 € je Aktie. Wir belassen unser Kursziel zunächst bei 4,50 €, bis weitere Details zur Beteiligungsquote und zur kommerziellen Entwicklung vorliegen. Die Szenarioanalyse zeigt jedoch, dass FiberSense erhebliches zusätzliches Neubewertungspotenzial eröffnet, das bislang nicht vollständig in unserem Kursziel enthalten ist. Wir bestätigen daher unser Kaufen-Rating. Das Chance-Risiko-Profil der NanoRepro-Aktie hat sich durch die Transaktion aus unserer Sicht deutlich verbessert.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260623_NanoRepro_Comment



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher

Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher

Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Datum der Fertigstellung: 23.06.2026 (9:00 Uhr)

Datum der ersten Weitergabe: 23.06.2026 (11:00 Uhr)



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