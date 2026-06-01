Circus hat vorläufige Zahlen für das GJ25 bekannt gegeben. Der Umsatz versechsfachte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 1,5 Mio. EUR und erreichte damit die Prognose ("einstelliger Millionenbereich"). Der EBITDA-Verlust von -18,5 Mio. EUR fiel geringer aus als erwartet. Gestützt auf eine solide operative Umsetzung zu Beginn des Geschäftsjahres 2026, einschließlich eines Auftragsbestands von 550 Systemen, der Vereinbarung zur Produktionsskalierung mit Celestica und der strategischen Übernahme von Alberts, richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf ein ereignisreiches zweites Halbjahr. Bevorstehende Meilensteine wie die Auslieferung der militärischen CA-M-Konfiguration und ein starker Produktionsanstieg im vierten Quartal dürften den steilen Wachstumskurs des Unternehmens bestätigen. Dies dürfte den Fokus des Kapitalmarkts auf margenstarke wiederkehrende Softwareumsätze lenken und unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 46,00 EUR stützen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se
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