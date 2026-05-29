Circus SE könnte vor einer entscheidenden Phase ihrer Unternehmensgeschichte stehen. Nach vier Jahren intensiver Entwicklungsarbeit hat das Unternehmen 2025 den Sprung von der Forschungs- und Entwicklungsphase in die kommerzielle Vermarktung geschafft - und damit den Grundstein für die nächste Wachstumsstufe gelegt. Für Anleger sind die aktuellen Zahlen weniger eine klassische Bilanzanalyse als vielmehr ein Blick auf den Beginn einer potenziellen Skalierungsstory im Zukunftsmarkt für KI, Robotik und autonome Versorgungssysteme. Nach vier Jahren Entwicklung beginnt jetzt die Kommerzialisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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