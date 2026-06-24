Der DAX hat am Mittwoch seine Talfahrt fortgesetzt und ist mit einem Minus von 0,62 Prozent auf 24.740,36 Punkte aus dem Handel gegangen. Damit rutschte der deutsche Leitindex weiter unter die Marke von 25.000 Zählern. Besonders kritisch bewerten Marktanalysten das Unterschreiten der charttechnisch relevanten 21-Tage-Linie, die in der Branche als kurzfristiges Warnsignal gilt.Der Grund für die trübe Stimmung in Frankfurt: Die Zurückhaltung der Anleger vor den nachbörslich erwarteten Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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